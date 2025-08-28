ساعت فینال لیگ قهرمان اروپا در جهت راحتی هواداران تغییر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - طبق اعلام یوفا زمان برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ در بوداپست پایتخت مجارستان از ساعت ۲۱:۰۰ به ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی تغییر خواهد کرد.

این تصمیم به منظور بهبود تجربه کلی روز مسابقه برای هواداران، تیم‌ها و شهر‌های میزبان با بهینه‌سازی تدارکات و عملیات، ضمن ارائه چندین مزیت ملموس طراحی شده است.

یوفا اعلام کرد هدف ما از این تصمیم این است که روز مسابقه را برای هر کسی که می‌خواهد بخشی از هیجان بازی را تجربه کند، لذت بخش‌تر کنیم. ضمن اینکه فضایی دلپذیر ایجاد کنیم که حضور خانواده‌ها و کودکان را در بزرگترین و مهمترین مسابقه فوتبال باشگاهی فصل آسان‌تر کند.

برای هوادارانی که در حال سفر هستند، این به معنای دسترسی بهتر به حمل و نقل عمومی به خصوص پس از مسابقه و سفری امن‌تر و راحت‌تر برای بازگشت از ورزشگاه خواهد بود. برای شهر‌های میزبان، این امر با فراهم کردن امکان ادامه جشن و شادی هواداران، تاثیر مثبت اقتصادی این رویداد را افزایش خواهد داد.

زمان جدید شروع بازی همچنین با یک بازه پخش قابل دسترس‌تر هماهنگ است و به فینال کمک می‌کند تا مخاطبان تلویزیونی و دیجیتال گسترده‌تری در سراسر جهان را با تمرکز ویژه بر جذب بینندگان جوان‌تر، جذب کند.

الکساندر چفرین رئیس یوفا درباره تغییر زمان فینال لیگ قهرمانان گفت: با این تغییر، تجربه هواداران را در مرکز برنامه‌ریزی خود قرار داده‌ایم. فینال لیگ قهرمانان اروپا نقطه اوج فصل فوتبالی است و زمان جدید آغاز مسابقه آن را در دسترس‌تر، فراگیرتر و تأثیرگذارتر برای همه خواهد کرد.

او ادامه داد: در حالی که شروع بازی در ساعت ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی برای مسابقات وسط هفته مناسب است، شروع زودتر بازی فینال در روز شنبه به معنای پایان زودتر بازی صرف نظر از وقت اضافه یا پنالتی است و به هواداران این فرصت را می‌دهد که از بقیه شب با دوستان و خانواده لذت ببرند و در مورد بازی فصل تأمل کنند.

رونان اوین مدیر اجرایی حامیان فوتبال اروپا نیز در این خصوص گفت: این یک گام رو به جلو و خوشایند برای هواداران حاضر در مسابقات است که ما از آنها بسیار حمایت می‌کنیم. در طول چند سال گذشته، حامیان فوتبال اروپا از نزدیک با یوفا همکاری کرده‌اند تا تجربه هواداران را در فینال‌های باشگاهی بهبود بخشند و این تغییر بیشتر نشان دهنده به رسمیت شناختن نیاز‌های هواداران است. شروع زودتر بازی، سفر‌های روزانه را امکان‌پذیرتر می‌کند، استرس سفر را کاهش می‌دهد و به هواداران اجازه می‌دهد بدون نگرانی در مورد تدارکات اواخر شب از این رویداد لذت ببرند. این یک پیشرفت عملی است که هواداران را در اولویت قرار می‌دهد و همچنان بر پیشرفت‌های قبلی برای افزایش فضای دلپذیر، دسترسی و سطح خدمات در فینال‌های یوفا بنا می‌شود.

فینال لیگ قهرمانان اروپا از سال ۲۰۱۰ تاکنون همواره روز شنبه برگزار شده است. دیدار نهایی سال آینده قرار است ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد ۱۴۰۵) در مجارستان و در ورزشگاه پوشکاش آرنا با ظرفیتی نزدیک به ۷۰ هزار نفر برگزار شود.

این ورزشگاه پیش‌تر میزبان فینال لیگ اروپا ۲۰۲۳ میان سویا و آاس رم بوده است.