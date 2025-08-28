مراسم رونمایی از کتاب گلی که در طوفان روئید در اهر + فیلم

شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم رونمایی از کتاب گلی که در طوان روئید در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سی امین سالگرد تاسیس موزه ادب و عرفان کشور در شهرستان اهر، در مراسمی با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، به آفرین معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، یزدانی رئیس امور موزه‌های استانرئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اهر، مسئولان و اقشار مختلف مردم و فرهنگ دوستان از کتاب گلی که در طوفان روئید در جوار بقعه شیخ شهاب الدین اهری رونمایی شد. در این مراسم فرماندار شهرستان اهر فرهنگ را یکی از مؤلفه‌های توسعه دانست. گفتنی است کتاب گلی که در طوفان روئید شامل مجموعه مقالات، اشعار و تصاویر کنگره شیخ شهاب الدین اهری که در سال ۱۳۷۴ (۳۰ سال پیش) در شهرستان اهر برگزار شد می‌باشد که در ۲۸۵ صفحه توسط امیدعلی شیخی و حسین دوستی و به اهتمام و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اهر به چاپ رسید.
در این مراسم همچنین از پوستر نهمین جشنواره ملی و سراسری ورنی اهر رونمایی شد.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

 

برچسب ها: مراسم رونمایی از کتاب ، سوژه خبری ، کتاب و کتابخوانی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای ۸ سال دفاع مقدس در نیشابور + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار کرمان؛
برگزاری نوزدهمین یادواره ۴۸ شهید دفاع مقدس در جوپار + عکس
شهروند خبرنگار اصفهان؛
گزارش شهروند دهه نودی ما از رونمایی از کتاب‌های کودک و نوجوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
وداع مردم گالیکش با شهید امنیت حسن تولی + عکس
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای قطن‌آباد نیشابور همزمان با هفته دولت
۱۳ سال انتظار متقاضیان برای تحویل مسکن شهرک مهستان شهریار
افزایش سنی درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان شد
گزارش تصویری از بهره برداری مدرسه همزمان با هفته دولت
قطعی طولانی مدت برق در محله هاشم آباد تهران به وقت تابستان
مراسم رونمایی از کتاب گلی که در طوفان روئید در اهر + فیلم
آخرین اخبار
مراسم رونمایی از کتاب گلی که در طوفان روئید در اهر + فیلم
قطعی طولانی مدت برق در محله هاشم آباد تهران به وقت تابستان
گزارش تصویری از بهره برداری مدرسه همزمان با هفته دولت
افزایش سنی درخواست متقاضیان دانشگاه فرهنگیان شد
۱۳ سال انتظار متقاضیان برای تحویل مسکن شهرک مهستان شهریار
افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای قطن‌آباد نیشابور همزمان با هفته دولت
وداع مردم گالیکش با شهید امنیت حسن تولی + عکس
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
گلایه مشتریان سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز
رنجش گردشگران الوند از آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌ها + فیلم