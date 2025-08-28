مراسم رونمایی از کتاب گلی که در طوفان روئید در اهر + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سی امین سالگرد تاسیس موزه ادب و عرفان کشور در شهرستان اهر، در مراسمی با حضور صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، به آفرین معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، یزدانی رئیس امور موزه‌های استانرئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اهر، مسئولان و اقشار مختلف مردم و فرهنگ دوستان از کتاب گلی که در طوفان روئید در جوار بقعه شیخ شهاب الدین اهری رونمایی شد. در این مراسم فرماندار شهرستان اهر فرهنگ را یکی از مؤلفه‌های توسعه دانست. گفتنی است کتاب گلی که در طوفان روئید شامل مجموعه مقالات، اشعار و تصاویر کنگره شیخ شهاب الدین اهری که در سال ۱۳۷۴ (۳۰ سال پیش) در شهرستان اهر برگزار شد می‌باشد که در ۲۸۵ صفحه توسط امیدعلی شیخی و حسین دوستی و به اهتمام و با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اهر به چاپ رسید.

در این مراسم همچنین از پوستر نهمین جشنواره ملی و سراسری ورنی اهر رونمایی شد.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

