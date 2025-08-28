تفاهم نامه همکاری صلاحیت پروازی ایران و بلاروس به امضا رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم نامه همکاری صلاحیت پروازی ایران و بلاروس به دنبال سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به کشور بلاروس در راستای گسترش و تقویت روابط هوایی و با هدف ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات مهندسی، توسعه مراکز تعمیر و نگهداری، طراحی و ساخت هواپیما و همچنین توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، گواهینامه‌های صلاحیت پرواز به‌صورت متقابل از سوی دو کشور به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اقدامی که امکان عرضه قطعات، تجهیزات و خدمات شرکت‌های داخلی در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند و به رشد اقتصادی و توسعه تجارت در بخش هوانوردی می‌انجامد.

این طرح می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای توسعه همکاری‌های حوزه هوانوردی با سایر کشور‌ها به شمار رود و در همین راستا رایزنی‌ها برای امضای تفاهم نامه‌های جدید با چند کشور دیگر در حال پیگیری است.

از منظر سیاسی، انعقاد اینگونه توافقات، باعث تقویت روابط بین المللی و گسترش همکاری‌ها و ترغیب سایر کشور‌ها برای انعقاد توافقنامه‌های مشابه شده، به همگرایی چارچوب‌های نظارتی ۲ کشور متناسب با استاندارد‌های سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) کمک خواهد کرد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری