افزایش سهم صادرات ایران در حوزه گوهرسنگ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد آقاجانلو معاون وزیر صمت امروز در آیین افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی گوهرسنگ ها اظهار داشت: ایران دارای ظرفیت های مناسبی در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است که نیاز به معرفی دارد.

وی افزود: اسمی‌ترم به دنبال افزایش سهم صادرات در سنگ های معدنی و گوهرسنگ هاست.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و صنایع ایران (ایمیدرو) با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه فناوری گفت: این نهاد در بخش های اکتشافی، برگزاری دوره های آموزشی، تجهیز کارگاه و آزمایشگاه ها و... طرح های توسعه ای انجام می دهد.

گفتنی است دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی گوهرسنگ‌ها و ماشین‌آلات وابسته از تاریخ ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

۸۰ شرکت در این رویداد حضور دارند و این نمایشگاه به طور ویژه به پوشش تمامی مراحل از استخراج معدن تا فرآوری و تولید جواهرات می‌پردازد، هدف اصلی برگزاری این رویداد، نمایش توانمندی‌های صنعت گوهرسنگ‌ها و جواهرات است.

این نمایشگاه، فرصتی مناسب جهت نمایش جواهرات و گوهرسنگ‌های مختلف از سراسر جهان، از جمله افغانستان، روسیه، آمریکای جنوبی و لهستان به شمار می‌رود.