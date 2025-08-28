عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران به نحو مقتضی به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان - وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ساعتی قبل طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، قصد خود برای اطلاع‌رسانی رسمی به شورای امنیت جهت آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساندند و در عین حال بر آمادگی خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک طی ۳۰ روز آینده برای حل و فصل موضوعات و جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، تاکید کردند. 

وزیر امور خارجه کشورمان اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه را ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست. وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد. 

عراقچی با تاکید بر جدیت ایران در دفاع از منافع و حقوق قانونی خود وفق حقوق بین‌الملل و پیمان منع اشاعه، ابراز امیدواری کرد که سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روز‌های پیش رو به نحو مناسب اصلاح نمایند.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، کشورهای اروپایی ، اسنپ بک ، مکانیسم ماشه
خبرهای مرتبط
بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه
غریب‌آبادی: فعالسازی «اسنپ‌بک» تعامل ایران با آژانس را تحت تاثیر قرار خواهد داد
دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه
عراقچی: ورود بازرسان آژانس به ایران با تصمیم شعام انجام شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
عملکرد دولت چهاردهم در سال اول قانع‌کننده نبود
نمی‌توانیم با اروپا درباره برجام بحثی داشته باشیم/ افزایش مدت قطعنامه ۲۲۳۱ موضع ایران نیست
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
سردار شکارچی: شکست را بر دشمن تحمیل کردیم/ درگیری در جنگ نرم و شناختی، مداوم است
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
تاکید عارف بر اهمیت جبران خسارات واحد‌های صنعتی و تولیدی
یک مقام نظامی: ارتش با الهام از آموزه‌های دینی تهدید‌های اخیر دشمن را خنثی کرد
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در محکومیت دژخیمان دیو صفت صهیونی
آخرین اخبار
عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
دیدار حجت‌الاسلام گلپایگانی و سرلشکر موسوی با خانواده‌های شهدای اقتدار
تاکید رئیس جمهور بر ارتقاء بیش از پیش روابط ایران با کشور‌های کرواسی و ماداگاسکار
پزشکیان: ایران علاقه‌مند به همکاری با چین در زمینه «کمربند و راه» است
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران
تاکید عارف بر اهمیت جبران خسارات واحد‌های صنعتی و تولیدی
سردار شکارچی: شکست را بر دشمن تحمیل کردیم/ درگیری در جنگ نرم و شناختی، مداوم است
یک مقام نظامی: ارتش با الهام از آموزه‌های دینی تهدید‌های اخیر دشمن را خنثی کرد
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در محکومیت دژخیمان دیو صفت صهیونی
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
عملکرد دولت چهاردهم در سال اول قانع‌کننده نبود
نمی‌توانیم با اروپا درباره برجام بحثی داشته باشیم/ افزایش مدت قطعنامه ۲۲۳۱ موضع ایران نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۶ شهریور
حضور بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی بوشهر را به این شرط پذیرفتیم که حتما روس باشند + فیلم
دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه
غریب‌آبادی: فعالسازی «اسنپ‌بک» تعامل ایران با آژانس را تحت تاثیر قرار خواهد داد
بیش از ۳۲۰۰ موکب ایرانی در اربعین ۱۴۰۴ خدمت‌رسانی کردند
دیدار سفیر چین در تهران با سخنگوی وزارت امور خارجه