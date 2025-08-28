حریق در پاساژ رضا کرج؛ عملیات اطفا در جریان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - احمد مهدوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه البرز، در خصوص ابعاد این حادثه گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حریق در پاساژ رضا، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شده و اقدامات درمانی و امدادی درحال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر، اکثر کسانی که به دلیل استنشاق دود ناشی از حریق دچار مشکلات تنفسی شده بودند، توسط واحدهای اورژانس در محل تحت درمان سرپایی قرار گرفته‌اند. خوشبختانه تا این لحظه، وضعیت عمومی تمامی مددجویان پایدار گزارش شده و از وخامت حال کسی خبر نیست.

عملیات اطفاء حریق و جستجو در پاساژ رضا همچنان در جریان است و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار کامل آتش و اطمینان از ایمنی محل هستند.