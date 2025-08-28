سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ۱۰ درصد هدف گذاری شد

باشگاه خبرنگاران جوان، الیاس گندمی _ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان آذربایجانغربی با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته درخصوص رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، گفت: در این راستا باید به بازار بینالملل توجهویژه داشته باشیم.
سیدستار هاشمی با اشاره به اینکه آذربایجانغربی با توجه به همسایگی با چند کشور، ظرفیت قابلتوجهی در اقتصاد دیجیتال دارد خاطرنشان کرد: یکی از نگاههای اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نگاه به دیپلماسی فناوری است که در اینباره نیز آذربایجانغربی جایگاه ویژهای دارد.
وی به ظرفیت آذربایجانغربی برای صادرات خدمات فناوری دیجیتال نیز اشاره کرده و افزود: این استان شاهراه ارتباط فناورانه کشور است که میتواند مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سهم بدون تناسب آذربایجانغربی از تولید ناخالص داخلی، اضافه کرد: میتوان با استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.
هاشمی افزود: میتوان با همراهی یکی از کشورهای همسایه، مرکز مشترکی شکل گیرد تا زمینه تبیین ظرفیتهای استان فراهم شود.
وی از اجرای طرح "جی نف" در کل کشور نیز خبر داده و یادآور شد: وضعیت آذربایجانغربی در این خصوص خوب نبوده و در بسیاری از شاخصها که مورد توجه رئیسجمهور هم قرار دارد، این استان در بخش پایینی جدول است.
هاشمی همچنین با بیان اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که در حوزه فناوری باید امنیت را در دستورکار قرار دهیم، افزود: آمادگی داریم شرکتهای فعال در این بخش را به نهادهای مختلف وصل کنیم.
وی با اعلام اینکه دولت تلاش دارد که زیرساختهای هوشمند مصنوعی توسعه یابد، اظهار داشت: در این رابطه به صورت موازی از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با انتقاد از وجود سامانههای بسیار زیاد در کشور، افزود: این امر از تسهیل کار مردم که هدف راهاندازی سامانهها بوده، نیز جلوگیری کرده که امیدواریم با همراهی بخش خصوصی، این مشکل برطرف شود.
استاندار آذربایجانغربی هم در این نشست با اشاره به وجود برخی مشکلات و لزوم بررسی دغدغهها و برنامههای حوزه فناوری و نوآوری در استان، گفت: در این راستا، ستاد فناوری و نوآوری در استان راهاندازی شده است.
رضا رحمانی افزود: این ستاد در راستای بررسی مشکلات و پیگیری اقدامات این بخش با همه توان وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شهرک فناوری در ارومیه وضعیت مناسبی ندارد و هیچ فعالیت موثری در حوزه فناوری نداشته است، خاطرنشان کرد: تعداد شرکتهای فناور استان طی سه سال ثابت بوده که باید علل همه این موارد در قالب ستاد بررسی شود.
استاندار آذربایجانغربی به لزوم ارتباط صنعت با فناوری نیز اشاره کرده و افزود: این ارتباط باید بهصورت طبیعی ایجاد شود که ستاد فناوری و نوآوری هم در این خصوص میتواند موثر باشد.
رحمانی با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته برای رسیدن به سه استان اول در همه شاخصهای توسعهای، اضافه کرد: لازمه و ابزار رسیدن به این هدفگذاری، ایجاد ساختار جدید در قالب مناطق ویژه با نگاه قابلتوجه به حوزه فناوری است.
وی با بیان اینکه یکی از عقبماندگیهای آذربایجانغربی در حوزه فناوری است، افزود: ولی نگاه امیدوارانهای به آینده داریم و باید تلاش کنیم تا فاصله ما با مرزهای فناوری افزایش نیابد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۸ درصد است که ما ناگزیر به افزایش این شاخص مهم هستیم، یادآور شد: برخی موانع در مسیر توسعه سرمایهگذاری در آذربایجانغربی ایجاد شده که مشکل مهم توسعه استان بوده، ولی ما گشایشهای قابلتوجهی در این خصوص ایجاد کردهایم.
رحمانی با اشاره به دیدگاه مثبت رئیسجمهور به آذربایجانغربی و روند توسعه استان، افزود: وزرا نیز همین نگاه را دارند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با انتقاد از نگاه مبتنی بر فضای امنیتی در آذربایجانغربی، تصریح کرد: این نگاه به خوبی عوض شده و همه پیگیر توسعه استان هستند.
استاندار آذربایجانغربی در پایان بر پایکار بودن دانشگاهها در حوزه توسعه فناوری اطلاعات تاکید کرده و افزود: در این خصوص باید اهتمام ویژهای صورت گیرد.
در این نشست روسای شرکتهای دانشبنیان و فعالان این حوزه به بیان مشکلات پرداخته و امضای ۴ تفاهمنامه حوزه ICT و تجلیل از نفر اول پروژه ایران دیجیتال، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار آذربایجانغربی انجام شد.