با تمهیدات بانک مرکزی، برنامه پیش‌فروش قطعی یک میلیون قطعه مسکوک طلا در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴‏/۰۵‏/۱۴۰۴ درخصوص «پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلا»، بدین‌وسیله به اطلاع عموم متقاضیان می‌رساند: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود در حوزه تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، در تاریخ ۰۶/۱۷‏/۱۴۰۴ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به پیش‌فروش قطعی تعداد یک میلیون قطعه مسکوک طلا ضرب سال ۱۳۸۶ با سررسید ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اقدام خواهد نمود. 

این مرحله از پیش‌فروش، وفق ترتیبات پیش‌بینی‌شده، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود که شرایط و دستورالعمل اجرایی ناظر بر این فرآیند، متعاقباً اعلام خواهد شد. 

متقاضیان می‌بایست پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.ir اقدام نمایند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روز‌های ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، پیش فروش ، مسکوکات
خبرهای مرتبط
سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد
میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت تفاوت در زمان خاموشی‌های کشور اعلام شد+ فیلم
رگبار‌ و رعد و برق در جنوب کشور و بارش باران در نوار شمالی
ظرفیت تولید برق کشور بزودی به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کند 
فصل کشت آمد و خبری از اعلام نرخ نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج شنبه ۶ شهریور ماه
تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی خواهیم داشت+ فیلم
افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است
تسریع در انعقاد قرارداد‌های برقی و نفتی برای تخصیص منابع
آخرین اخبار
پیش‌فروش قطعی یک میلیون قطعه مسکوک طلا در ۱۷ شهریورماه
افزایش سهم صادرات ایران در حوزه گوهرسنگ
تفاهم نامه همکاری صلاحیت پروازی ایران و بلاروس به امضا رسید
محصولی تحت عنوان کشت فراسرزمینی وارد کشور نشد
خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۶۵۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج شنبه ۶ شهریور ماه
بررسی عضویت ایران در شرکت بیمه اتکایی اوراسیا
۸۸ درصد ترانزیت کشور جاده‌ای است
افزایش ظرفیت پروازی ایران و پاکستان به ۲۴ پرواز در هفته
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ شهریور ۱۴۰۴
۵ فروند هواپیما وارد کشور شده است 
بازار سرمایه در یکساله دولت چهاردم+ فیلم
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران
کریدور ارس یک کریدور با ارزش در صادرات غیر نفتی کشور
سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور طی سه سال ۲.۷ برابر شد
افزایش سهم ایران در بازار‌های گوهرسنگ جهانی / رشد ارزش‌های ذاتی معدن کشور
علت تفاوت در زمان خاموشی‌های کشور اعلام شد+ فیلم
آغاز طرح فرهنگی «سفیران انرژی» با مشارکت فعال گازبان‌ها
ظرفیت تولید برق کشور بزودی به ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش پیدا می‌کند 
تصویب واردات و ساخت لوکوموتیو‌ها در شورای اقتصاد
فوریت استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیند در پالایشگاه‌ها
ایجاد پلتفرم های سیاست گذاری در حوزه حمل‌ونقل
طراحی بیش از ۱۴ همت پروژه برقی در تهران در یکسال گذشته
پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در کشاورزی با الگوی کشت نوین
تسریع در انعقاد قرارداد‌های برقی و نفتی برای تخصیص منابع
طی چهار ماه گذشته بیش از ۵۵۰ مگاوات خازن در برق تهران نصب شد
رگبار‌ و رعد و برق در جنوب کشور و بارش باران در نوار شمالی
تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی خواهیم داشت+ فیلم
فصل کشت آمد و خبری از اعلام نرخ نیست
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است