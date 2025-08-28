باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسه شورای راهبری تحول اداری که امروز با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است و بخش قابل توجهی از کارکنان نیز در آستانه بازنشستگی قرار دارند که می‌تواند به چالشی جدی در سال‌های آینده تبدیل شود.

محمدجواد شاکر آرانی افزود: نرخ بالای بازنشستگی، مهاجرت نیرو‌ها و ضعف ساختاری در برخی دستگاه‌ها از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام اداری استان است.

استاندار قم هم در این جلسه خواستار اصلاح ساختار‌ها و رفع مشکلات شهرستان‌های جدید التأسیس شد و تأکید کرد: باید حداقل‌های خدمات اداری برای مردم فراهم شود تا از رفت‌وآمد‌های طولانی جلوگیری شده و امید اجتماعی افزایش یابد.

اکبر بهنام‌جو گفت: کوچک‌سازی تشکیلات اداری، ارتقای بهره‌وری و توسعه خدمات الکترونیک باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به ضرورت انسجام ساختار اداری در شهرستان‌های جدید التاسیس تأکید کرد: استقرار مجتمع‌های اداری می‌تواند هم نظارت را افزایش دهد و هم سرعت پاسخگویی را بالا ببرد.

علاءالدین رفیع‌زاده گفت: اصلاح نظام اداری همواره با مقاومت‌هایی همراه است، اما هیچ آسیبی به دریافتی کارکنان وارد نخواهد شد و همزمان باید توجه ویژه به دستگاه‌های پرمراجعه مانند آموزش و پرورش و بهداشت صورت گیرد.

در پایان جلسه مقرر شد کمیته‌ای برای جمع‌بندی پیشنهاد‌ها و ارائه راهکار‌های اجرایی ظرف دو هفته آینده تشکیل شود تا فرآیند اصلاح و تحول اداری در استان سرعت بیشتری بگیرد.

گفتنی است در پایان این جلسه از ۱۰ نفر از کارمندان برتر استان قدردانی شد.

منبع:صدا و سیما