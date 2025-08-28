رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است و بخش قابل توجهی از کارکنان نیز در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در جلسه شورای راهبری تحول اداری که امروز با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد گفت: هم‌اکنون بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است و بخش قابل توجهی از کارکنان نیز در آستانه بازنشستگی قرار دارند که می‌تواند به چالشی جدی در سال‌های آینده تبدیل شود.

 محمدجواد شاکر آرانی افزود: نرخ بالای بازنشستگی، مهاجرت نیرو‌ها و ضعف ساختاری در برخی دستگاه‌ها از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام اداری استان است.

استاندار قم هم در این جلسه خواستار اصلاح ساختار‌ها و رفع مشکلات شهرستان‌های جدید التأسیس شد و تأکید کرد: باید حداقل‌های خدمات اداری برای مردم فراهم شود تا از رفت‌وآمد‌های طولانی جلوگیری شده و امید اجتماعی افزایش یابد. 

اکبر بهنام‌جو گفت: کوچک‌سازی تشکیلات اداری، ارتقای بهره‌وری و توسعه خدمات الکترونیک باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد.

بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی استان قم، بلاتصدی است

در ادامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به ضرورت انسجام ساختار اداری در شهرستان‌های جدید التاسیس تأکید کرد: استقرار مجتمع‌های اداری می‌تواند هم نظارت را افزایش دهد و هم سرعت پاسخگویی را بالا ببرد.

علاءالدین رفیع‌زاده گفت: اصلاح نظام اداری همواره با مقاومت‌هایی همراه است، اما هیچ آسیبی به دریافتی کارکنان وارد نخواهد شد و همزمان باید توجه ویژه به دستگاه‌های پرمراجعه مانند آموزش و پرورش و بهداشت صورت گیرد.

در پایان جلسه مقرر شد کمیته‌ای برای جمع‌بندی پیشنهاد‌ها و ارائه راهکار‌های اجرایی ظرف دو هفته آینده تشکیل شود تا فرآیند اصلاح و تحول اداری در استان سرعت بیشتری بگیرد.

گفتنی است در پایان این جلسه از ۱۰ نفر از کارمندان برتر استان قدردانی شد.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: مدیریت و برنامه ریزی ، اشتغال
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ اضافه کار پرستاران و پرتوکاران+فیلم
رفع ناترازی برق قم با ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی
افزایش بیش از دو برابری نفت‌گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم؛ تأمین برق در سایه ناترازی پایدار
محله‌محوری و مشارکت مردمی، کلید حل مسائل اجتماعی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۸۵ شهید جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی کارمند بودند
افزایش بیش از دو برابری نفت‌گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم؛ تأمین برق در سایه ناترازی پایدار
رفع ناترازی برق قم با ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی
افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ اضافه کار پرستاران و پرتوکاران+فیلم
بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی در استان قم، خالی است
الگوگیری از سلمان فارسی موجب تقویت وحدت ملی می‌شود
تصفیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در کشور
آخرین اخبار
الگوگیری از سلمان فارسی موجب تقویت وحدت ملی می‌شود
تصفیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری در کشور
افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ اضافه کار پرستاران و پرتوکاران+فیلم
بیش از ۴۳ درصد از پست‌های سازمانی در استان قم، خالی است
افزایش بیش از دو برابری نفت‌گاز نیروگاه سیکل ترکیبی قم؛ تأمین برق در سایه ناترازی پایدار
رفع ناترازی برق قم با ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۸۵ شهید جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی کارمند بودند