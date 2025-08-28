افزایش ۱۶۰ درصدی نرخ اضافه کار پرستاران و پرتوکاران+فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در سفر به قم گفت: در چند ماهه اخیر نرخ اضافه کار پرستاران و پرتوکاران ۱۶۰ درصد و نرخ حق‌التدریس معلمان نیز ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

علاءالدین رفیع زاده با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جذب و نگهداشت نخبگان در دستگاه‌های اداری گفت: به تازگی شناسه استخدامی برای ۱۷۰ نخبه جوان صادر شده و درسامانه بنیاد ملی نخبگان هم امکان ثبت نام متقاضیان نخبه درنظر گرفته شده تا شرایط جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برای قدردانی از نخبگان جوان، ارتقای شغلی و فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی برای آنان در نظر گرفته شده است.

منبع:صدا و سیما