لیورپول همچنان به تلاش‌هایش برای جذب الکساندر ایساک ادامه داده و خواهان جذب او در فصل جاری لیگ برتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - لیورپول برای تقویت خط حمله‌اش خواهان جذب الکساندر ایساک مهاجم گلزن نیوکاسل است و در چند ماه اخیر برای این انتقال تلاش زیادی کرده است، اما هر بار مدیران نیوکاسل دست رد به سینه قرمز‌های آنفیلد زده‌اند.

لیورپول به تلاش‌هایش و ارائه پیشنهادات جدید به نیوکاسل ادامه داده است و می‌خواهد به هر شکلی ایساک را به جمع شاگردان آرنه اسلوت اضافه کند. آنها پیشنهاد ۱۱۰ میلیون پوندی به نیوکاسل برای جذب ایساک ارائه کرده‌اند، اما این پیشنهاد نیز رد شده است.

علی رغم اینکه نیوکاسل مخالف این انتقال است، اما ایساک و مدیر برنامه‌هایش مصمم به نهایی کردن این انتقال هستند. ایساک از ابتدای شروع لیگ برتر فوتبال انگلیس برای تیمش به میدان نرفته و جدا از تیم تمرین کرده است.

از طرف دیگر پیشنهاد ۵۵ میلیون پوندی نیوکاسل برای یورگن استراند لارسن توسط مدیران ولورهمپتون رد شده است و تلاش آنها برای جذب یک مهاجم جدید ادامه دارد.

ایساک تا فصل ۲۰۲۷ با نیوکاسل قرارداد دارد.

