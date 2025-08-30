افغانستان به شدیدترین شکل ممکن، حمله هوایی پاکستان به مناطق مرزی خود را محکوم و در مورد عواقب احتمالی آن هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت افغانستان، امروز پنجشنبه، آنچه را که نقض حریم هوایی و بمباران مناطق غیرنظامی نزدیک مرز توسط ارتش پاکستان خواند، محکوم کرد و در مورد عواقب چنین «اقدامات غیرمسئولانه‌ای» هشدار داد.

تاکنون وزارت امور خارجه پاکستان به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده و شاخه رسانه‌ای ارتش پاکستان نیز به درخواست قبلی برای اظهار نظر درباره گزارش‌ها مبنی بر عملیات نظامی در خاک افغانستان پاسخی نداده است.

بیش از دو هفته پیش، ارتش پاکستان اعلام کرد که در یک عملیات چهار روزه، ۵۰ شبه‌نظامی را در نزدیکی مرز با افغانستان، در جنوب غربی این کشور، کشته است. این منطقه میزبان پروژه‌های مهمی از طرح «کمربند و جاده» چین است.

شایان ذکر است که اختلافات میان افغانستان و پاکستان دلایل مختلفی دارد از جمله یکی از اصلی‌ترین دلایل این تنش‌ها، خط مرزی دیورند است که در سال ۱۸۹۳ توسط انگلیس ترسیم شد. این خط مرزی، مناطق قبیله‌ای پشتون‌نشین را به دو بخش تقسیم کرده است، و افغانستان هرگز به طور رسمی این مرز را به رسمیت نشناخته است. دولت‌های مختلف افغانستان، از جمله دولت کنونی طالبان، مدعی هستند که این خط مرزی یک واقعیت استعماری و غیرقابل قبول است.

این اختلاف مرزی، به پناه دادن به گروه‌های شبه‌نظامی از جمله طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان) نیز دامن زده است. پاکستان، دولت افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای این گروه‌ها متهم می‌کند، در حالی که کابل این اتهام را رد کرده و متقابلاً پاکستان را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند.

منبع: المیادین

