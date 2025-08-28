باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تنها زبانی که غرب آن را نمی‌فهمد + فیلم

کشور‌های غربی در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که زبان مذاکره و دیپلماسی را نمی‌فهمند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بشیر بی‌آزار، فعال اجتماعی در برنامه به افق فلسطین به سیاست‌های کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: غرب در صد سال گذشته نشان داده است که زبان منطق و مذاکره را نمی‌فهمد.

 

