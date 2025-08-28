کلافگی اهالی شهرک حمیدیان رشت از قطعی مداوم برق

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که در شهرک حمیدیان شهرستان رشت استان گیلان قطعی مداوم برق ساکنان را کلافه کرده و چالش بزرگی را بر سر راه شهروندان قرار داده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام ما ساکن شهرک حمیدیان در شهرستان رشت هستیم در یک روز دوبار برق ما در ساعتهای ۹ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ قطع میشود. چرا در جاهای دیگراینطور نیست؟ لطفا پیگیری کنید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید