دیدار رئال مادرید با رقبای سرسخت/ پاری سن ژرمن در قرعه مرگ قرار گرفت

مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ امروز -پنجشنبه ششم شهریورماه- در موناکو برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

فصل ۲۵-۲۰۲۴ اولین دوره‌ای بود که لیگ قهرمانان اروپا با فرمت جدید برگزار شد و ۳۶ تیم در این مسابقات به میدان رفتند.

فرمت جدید و کنونی لیگ قهرمانان اروپا که دومین دوره آن است که با ۳۶ تیم برگزار می‌شود. در مرحله نخست، هر تیم با هشت حریف متفاوت بازی می‌کند. در این مرحله بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵، بازی‌های رفت و برگشت وجود ندارد.

از نکات جالب این دوره لیگ قهرمانان اروپا این است که برای نخستین بار یک کشور، ۶ نماینده در مسابقات دارد؛ انگلیس به لطف اخذ سهمیه پاداش و استفاده سهمیه قهرمان لیگ اروپا با ۶ تیم در این بازی‌ها شرکت می‌کند.

لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

قرعه‌کشی سید یک لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵

پاری سن ژرمن -  بایرن مونیخ، بارسلونا، آتالانتا، بایرلورکوزن، تاتنهام، اسپورتینگ، نیوکاسل، اتلتیک بیلبائو

رئال مادرید  - منچسترسیتی، لیورپول، یوونتوس، بنفیکا، مارسی، المپیاکوس، موناکو، غیرت

منچسترسیتی - دورتموند، رئال مادرید، بایرلورکوزن، ویارئال، ناپولی، بودوگلیمت، گالاتاسارای، موناکو

بایرن مونیخ -  چلسی، پاری سن ژرمن، بروخه، آرسنال، اسپورتینگ، آیندهوون، اونیون سن ژیلواز، پافوس

لیورپول - رئال مادرید، اینتر، اتلتیکو مادرید، آینتراخت فرانکفورت، آیندهوون، مارسی، قره باغ، گالاتاسرای

اینتر - لیورپول، دورتموند، آرسنال، اتلتیکو مادرید، اسلاویا پراگ، آژاکس، غیرت، اونیون سن ژیلواز

چلسی - بایرن مونیخ، بارسلونا، بنفیکا، آتالانتا، آژاکس، ناپولی، پافوس، قره باغ

دورتموند - اینتر، منچسترسیتی، ویارئال، یوونتوس، بودوگلیمت، تاتنهام، اتلتیک بیلبائو، کپنهاگن

بارسلونا - چلسی، پاری سن ژرمن، آینتراخت فرانکفورت، بروخه، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، کپنهاگن، نیوکاسل

قرعه کشی سید یک لیگ قهرمانان اروپا

قرعه کشی سید ۲ لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵

آرسنال - اینتر، بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید، بروخه، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، غیرت، اتلتیک بیلبائو

بایرلورکوزن - منچسترسیتی، پاری سن ژرمن، ویارئال، بنفیکا، آیندهوون، المپیاکوس، نیوکاسل، کپنهاگن

اتلتیکو مادرید - اینتر، لیورپول، آینتراخت فرانکفورت، آرسنال، بودوگلیمت، آیندهوون، اونیون سن ژیلواز، گالاتاسرای

بنفیکا - رئال مادرید، چلسی، بایرلورکوزن، یوونتوس، ناپولی، آژاکس، قره باغ، نیوکاسل

آتالانتا - پاری سن ژرمن، چلسی، بروخه، آینتراخت فرانکفورت، اسلاویا پراگ، مارسی، اتلتیک بیلبائو، اونیون سن ژیلواز

ویارئال - منچسترسیتی، دورتموند، یوونتوس، بایرلورکوزن، آژاکس، تاتنهام، کپنهاگن، پافوس

یوونتوس - دورتموند، رئال مادرید، بنفیکا، ویارئال، اسپورتینگ، بودوگلیمت، پافوس، موناکو

آینتراخت فرانکفورت - لیورپول، بارسلونا، آتالانتا، اتلتیکو مادرید، تاتنهام، ناپولی، گالاتاسرای، قره باغ

بروخه - بارسلونا، بایرن مونیخ، آرسنال، آتالانتا، مارسی، اسپورتینگ، موناکو، غیرت

قرعه کشی سید ۲ لیگ قهرمانان اروپا

قرعه کشی سید ۳ لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵

 
تاتنهام - دورتموند، پاری سن ژرمن، ویارئال، آینتراخت فرانکفورت، اسلاویا پراگ، بودوگلیمت، کپنهاگن، موناکو
 
آیندهوون - بایرن مونیخ، لیورپول، اتلتیکو مادرید، بایرلورکوزن، المپیاکوس، ناپولی، اونیون سن ژیلواز، نیوکاسل
 
آژاکس - چلسی، اینتر، بنفیکا، ویارئال، المپیاکوس، مارسی، گالاتاسرای، قره باغ
 
ناپولی - چلسی، منچسترسیتی، آینتراخت فرانکفورت، بنفیکا، اسپورتینگ، آیندهوون، قره باغ، کپنهاگن
 
اسپورتینگ - پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، بروخه، یوونتوس، مارسی، ناپولی، غیرت، اتلتیک بیلبائو
 
المپیاکوس - رئال مادرید، بارسلونا، بایرلورکوزن، آرسنال، آیندهوون، آژاکس، پافوس، غیرت
 
اسلاویا پراگ - بارسلونا، اینتر، آرسنال، آتالانتا، بودوگلیمت، تاتنهام، اتلتیک بیلبائو، پافوس

بودوگلیمت - منچسترسیتی، دورتموند، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، تاتنهام، اسلاویا پراگ، موناکو، گالاتاسرای
 
مارسی - لیورپول، رئال مادرید، آتالانتا، بروخه، آژاکس، اسپورتینگ، نیوکاسل، اونیون سن ژیلواز
 
قرعه کشی سید ۳ لیگ قهرمانان اروپا
 

قرعه کشی سید ۴ لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵

کپنهاگن - دورتموند، بارسلونا، بایرلورکوزن، ویارئال، ناپولی، تاتنهام، غیرت، قره باغ
 
موناکو - منچسترسیتی، رئال مادرید، یوونتوس، بروخه، تاتنهام، بودوگلیمت، گالاتاسرای، پافوس

گالاتاسرای - لیورپول، منچسترسیتی، اتلتیکو مادرید، آینتراخت فرانکفورت، بودوگلیمت، آژاکس، اونیون سن ژیلواز، موناکو

اونیون سن ژیلواز - اینتر، بایرن مونیخ، آتالانتا، اتلتیکو مادرید، مارسی، آیندهوون، نیوکاسل، گالاتاسرای

قره باغ - چلسی، لیورپول، آینتراخت فرانکفورت، بنفیکا، آژاکس، ناپولی، کپنهاگن، اتلتیک بیلبائو

اتلتیک بیلبائو - پاری سن ژرمن، دورتموند، آرسنال، آتالانتا، اسپورتینگ، اسلاویا پراگ، قره باغ، نیوکاسل

نیوکاسل - بارسلونا، پاری سن ژرمن، بنفیکا، بایرلورکوزن، آیندهوون، مارسی، اتلتیک بیلبائو، اونیون سن ژیلواز

پافوس - بایرن مونیخ، چلسی، ویارئال، یوونتوس، اسلاویا پراگ، المپیاکوس، موناکو، غیرت

غیرت - رئال مادرید، اینتر، بروخه، آرسنال، المپیاکوس، اسپورتینگ، پافوس، کپنهاگن
 
قرعه کشی سید ۴ لیگ قهرمانان اروپا
