دیدار رئال مادرید با رقبای سرسخت/ پاری سن ژرمن در قرعه مرگ قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ امروز -پنجشنبه ششم شهریورماه- در موناکو برگزار شد و تیمهای حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.
فصل ۲۵-۲۰۲۴ اولین دورهای بود که لیگ قهرمانان اروپا با فرمت جدید برگزار شد و ۳۶ تیم در این مسابقات به میدان رفتند.
فرمت جدید و کنونی لیگ قهرمانان اروپا که دومین دوره آن است که با ۳۶ تیم برگزار میشود. در مرحله نخست، هر تیم با هشت حریف متفاوت بازی میکند. در این مرحله بازیهای لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵، بازیهای رفت و برگشت وجود ندارد.
از نکات جالب این دوره لیگ قهرمانان اروپا این است که برای نخستین بار یک کشور، ۶ نماینده در مسابقات دارد؛ انگلیس به لطف اخذ سهمیه پاداش و استفاده سهمیه قهرمان لیگ اروپا با ۶ تیم در این بازیها شرکت میکند.
لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.
پاری سن ژرمن - بایرن مونیخ، بارسلونا، آتالانتا، بایرلورکوزن، تاتنهام، اسپورتینگ، نیوکاسل، اتلتیک بیلبائو
رئال مادرید - منچسترسیتی، لیورپول، یوونتوس، بنفیکا، مارسی، المپیاکوس، موناکو، غیرت
منچسترسیتی - دورتموند، رئال مادرید، بایرلورکوزن، ویارئال، ناپولی، بودوگلیمت، گالاتاسارای، موناکو
بایرن مونیخ - چلسی، پاری سن ژرمن، بروخه، آرسنال، اسپورتینگ، آیندهوون، اونیون سن ژیلواز، پافوس
لیورپول - رئال مادرید، اینتر، اتلتیکو مادرید، آینتراخت فرانکفورت، آیندهوون، مارسی، قره باغ، گالاتاسرای
اینتر - لیورپول، دورتموند، آرسنال، اتلتیکو مادرید، اسلاویا پراگ، آژاکس، غیرت، اونیون سن ژیلواز
چلسی - بایرن مونیخ، بارسلونا، بنفیکا، آتالانتا، آژاکس، ناپولی، پافوس، قره باغ
دورتموند - اینتر، منچسترسیتی، ویارئال، یوونتوس، بودوگلیمت، تاتنهام، اتلتیک بیلبائو، کپنهاگن
بارسلونا - چلسی، پاری سن ژرمن، آینتراخت فرانکفورت، بروخه، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، کپنهاگن، نیوکاسل
آرسنال - اینتر، بایرن مونیخ، اتلتیکو مادرید، بروخه، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، غیرت، اتلتیک بیلبائو
بایرلورکوزن - منچسترسیتی، پاری سن ژرمن، ویارئال، بنفیکا، آیندهوون، المپیاکوس، نیوکاسل، کپنهاگن
اتلتیکو مادرید - اینتر، لیورپول، آینتراخت فرانکفورت، آرسنال، بودوگلیمت، آیندهوون، اونیون سن ژیلواز، گالاتاسرای
بنفیکا - رئال مادرید، چلسی، بایرلورکوزن، یوونتوس، ناپولی، آژاکس، قره باغ، نیوکاسل
آتالانتا - پاری سن ژرمن، چلسی، بروخه، آینتراخت فرانکفورت، اسلاویا پراگ، مارسی، اتلتیک بیلبائو، اونیون سن ژیلواز
ویارئال - منچسترسیتی، دورتموند، یوونتوس، بایرلورکوزن، آژاکس، تاتنهام، کپنهاگن، پافوس
یوونتوس - دورتموند، رئال مادرید، بنفیکا، ویارئال، اسپورتینگ، بودوگلیمت، پافوس، موناکو
آینتراخت فرانکفورت - لیورپول، بارسلونا، آتالانتا، اتلتیکو مادرید، تاتنهام، ناپولی، گالاتاسرای، قره باغ
بروخه - بارسلونا، بایرن مونیخ، آرسنال، آتالانتا، مارسی، اسپورتینگ، موناکو، غیرت