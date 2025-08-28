روش فوری درمان یبوست شایع در میان کودکان + فیلم

سفتی شکم و یبوست یک عارضه شایع در میان کودکان است که با راهکارهایی ساده می‌توان آن را درمان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفتی شکم و یبوست یک عارضه شایع در میان کودکان است که طب سنتی راهکارهایی را برای رفع آن ارائه کرده است.

توضیحات فاطمه کارگرشریف، متخصص طب ایرانی در این خصوص را مشاهده می‌کنید.

 

