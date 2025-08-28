باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گرانی نان با اسم رمز «آزادپز» + فیلم

برخی نانوایی‌ها قیمت محصول را بسیار بیشتر از قیمت مصوب به دست مشتری تحویل می‌دهند و اعلام می‌کنند که دلیل این گرانی آزادپز بودن نانوایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی از نانوایی‌های کشور قیمت نان را بسیار بیشتر از قیمت مصوب به مشتری تحویل می‌دهند که این امر با واکنش مجری برنامه پاورقی همراه شد.

 

