گرانی نان با اسم رمز «آزادپز» + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0627\u0646\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0635\u0648\u0628 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0631 \u0628\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u067e\u0627\u0648\u0631\u0642\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n