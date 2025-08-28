قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیک بدون معطلی اجرا شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک می‌تواند آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«اینجانب به عنوان کسی که از بحث‌های کارشناسی و برنامه‌های موجود، مطلع و شاهد تلاش‌های دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض می‌کنم، گرچه نقد‌های بعضاً جدی به برخی عملکرد‌ها در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامه‌های عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن می‌توان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.

‏یکی از این برنامه‌ها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که می‌تواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالا‌های ضروری می‌پردازند و پرداخت مابه‌التفاوت آن با قیمت‌های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالا‌های ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می‌کنند.

‏گرانی برخی کالا‌های ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی‌اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.

‏در این زمینه‌ها بحث‌های کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرح‌های عملیاتی آماده اجرایی‌شدن است و قوه مجریه با جدیت در تلاش است تا زمینهٔ اجرایی شدن آنها را فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامه‌ها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، کالابرگ الکترونیک
خبرهای مرتبط
قالیباف اعلام کرد؛
پیگیری اخراج حدود ۳ هزار نفر از کارکنان دولت در مجلس
قالیباف در پاسخ به تذکری:
گزارش عملکرد دولت از اجرای برنامه هفتم تا پایان شهریور به مجلس تقدیم می‌شود
قالیباف در پاسخ به نقدعلی: قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
عملکرد دولت چهاردهم در سال اول قانع‌کننده نبود
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
سردار شکارچی: شکست را بر دشمن تحمیل کردیم/ درگیری در جنگ نرم و شناختی، مداوم است
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
تاکید عارف بر اهمیت جبران خسارات واحد‌های صنعتی و تولیدی
یک مقام نظامی: ارتش با الهام از آموزه‌های دینی تهدید‌های اخیر دشمن را خنثی کرد
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در محکومیت دژخیمان دیو صفت صهیونی
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران
آخرین اخبار
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیک بدون معطلی اجرا شود
گفت‌وگوی آزاد پزشکیان با سه تن از فعالان سیاسی-رسانه‌ای
بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه
عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
دیدار حجت‌الاسلام گلپایگانی و سرلشکر موسوی با خانواده‌های شهدای اقتدار
تاکید رئیس جمهور بر ارتقاء بیش از پیش روابط ایران با کشور‌های کرواسی و ماداگاسکار
پزشکیان: ایران علاقه‌مند به همکاری با چین در زمینه «کمربند و راه» است
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
حجت‌الاسلام حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران
تاکید عارف بر اهمیت جبران خسارات واحد‌های صنعتی و تولیدی
سردار شکارچی: شکست را بر دشمن تحمیل کردیم/ درگیری در جنگ نرم و شناختی، مداوم است
یک مقام نظامی: ارتش با الهام از آموزه‌های دینی تهدید‌های اخیر دشمن را خنثی کرد
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در محکومیت دژخیمان دیو صفت صهیونی
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
عملکرد دولت چهاردهم در سال اول قانع‌کننده نبود
نمی‌توانیم با اروپا درباره برجام بحثی داشته باشیم/ افزایش مدت قطعنامه ۲۲۳۱ موضع ایران نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۶ شهریور
حضور بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی بوشهر را به این شرط پذیرفتیم که حتما روس باشند + فیلم
دیدار سفیر ایران در ژاپن با وزیر امور خارجه
غریب‌آبادی: فعالسازی «اسنپ‌بک» تعامل ایران با آژانس را تحت تاثیر قرار خواهد داد
بیش از ۳۲۰۰ موکب ایرانی در اربعین ۱۴۰۴ خدمت‌رسانی کردند
دیدار سفیر چین در تهران با سخنگوی وزارت امور خارجه