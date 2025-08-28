مدیرعامل گروه پتروپارس از آماده‌سازی و بهره‌برداری چاه نهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس از آماده‌سازی و بهره‌برداری چاه نهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی خبر داد و گفت: این چاه با ظرفیت روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، در هفته جاری و همزمان با هفته دولت به خط لوله دریایی متصل می‌شود.

وی تأکید کرد: این دستاورد ملی نتیجه همدلی و تخصص نیرو‌های ایرانی است که بار دیگر نشان دادند پتروپارس در روز‌های اوج خود قرار دارد.

همچنین علی ندیران؛ مدیر طرح توسعه فاز ١١ نیز اعلام کرد که چاه نهم سکوی B، سومین چاهی است که طی یک سال گذشته در فاز ۱۱ پارس جنوبی تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

منبع: پتروپارس

برچسب ها: پارس جنوبی ، چاه گاز ، هفته دولت
