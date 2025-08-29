باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات کافا از امروز -جمعه ۷ شهریورماه- در شهر تاجیکستان آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی مرحله گروهی این مسابقات، از ساعت ۱۵:۳۰ در دوشنبه تاجیکستان به مصاف تیم فوتبال افغانستان می‌رود.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B مسابقات کافا قرار دارد و با تیم‌های فوتبال افغانستان، تاجیکستان و هند همگروه است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی روانه مسابقات کافا شده است که اکثر کارشناسان فوتبال معتقدند که کیفیت این مسابقات پایین است و به درد تیم ملی نمی‌خورد و ملی‌پوشان محک جدی برای جام جهانی نمی‌خورند و بهتر بود تیم ملی امید به این مسابقات اعزام می‌شد و مسابقات لیگ به خاطر حضور تیم ملی در رقابت‌های کافا به مدت ۲۰ روز تعطیل نمی‌شد.

البته قلعه نویی هم به این موضوع اذعان کرده است که مسابقات کافا در روند آماده سازی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی تاثیر آن‌چنانی ندارد، اما در عین حال معتقد است که این مسابقات در آینده فوتبال آسیا تاثیرگذار خواهد بود. همچنین او بیان کرده که برای حضور پرقدرت در جام جهانی باید با تیم‌های سطح بالاتری بازی کنیم تا عیارمان مشخص شود.

علاوه بر این، میانگین سنی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات کافا تا حدودی کاهش یافته و جوان‌تر شده است و این مسابقات فرصت خوبی برای جوانان است تا تجربه اندوزی و توانایی و قابلیت خود را به کادر فنی تیم ملی اثبات کنند. البته باید دید قلعه‌نویی در ترکیب تیم ملی از جوانان استفاده می‌کند و یا همانند گذشته بیشتر از بازیکنان باتجربه در ترکیب اصلی بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد شاگردان قلعه‌نویی بازی آسان و راحتی برابر تیم ملی افغانستان داشته باشند، اما آنها به خوبی می‌دانند که نباید حریف خود را دستکم بگیرند و قلعه‌نویی هم به این موضوع اشاره کرده که افغانستان فوتبال خوبی بازی می‌کند، تیم با برنامه‌ای است و در ضد حملات به گل می‌رسد و باید مراقب بازیکنان این تیم باشیم.

در واقع تیم ملی افغانستان حریف دست و پابسته‌ای نیست و با اینکه مقابل سوریه با یک گل شکست خورد، می‌توانست با این تیم مساوی کند. تیم ملی افغانستان برابر تیم ملی تایلند هم با ۲ گل شکست خورده است.

وینچنزو آلبرتو، سرمربی ایتالیایی هدایت تیم ملی افغانستان را برعهده دارد و تیمش را برای نخستین بار مقابل تیم ملی ایران هدایت می‌کند. این سرمربی سابقه هدایت تیم ملی نپال را هم در کارنامه‌اش دارد.

گفتنی است، ایران و افغانستان تاکنون سه بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل کار ۲ پیروزی برای یوز‌های ایرانی و یک تساوی بوده است. آخرین دیدار ۲ تیم هم به ۲ سال پیش برمی‌گردد که شاگردان امیر قلعه‌نویی در همین مسابقات کافا توانستند با نتیجه پرگل ۶ بر ۱ از سد افغانستان بگذرند.

گل‌های تیم ملی را در مسابقه مذکور، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و رضا اسدی به ثمر رساندند و تک گل افغانستان را هم فرشاد نور وارد دروازه ایران کرد.

مهدی طارمی نیز با هت‌تریک خود در آخرین مسابقه ۲ تیم، گلزن‌ترین بازیکن تاریخ دیدار‌های ۲ تیم است و فرشاد نور، تنها بازیکن افغان است که موفق به باز کردن دروازه ایران شده است؛ بازیکنی که این‌بار به تیم ملی کشورش دعوت نشده است.