طرح تعیین تکلیف اتباع ادامه دارد

مدیر کل امور اتباع وزارت کشور گفت: طرح تعیین تکلیف اتباع دارنده برگه سرشماری تا زمان رسیدن به استاندارد‌های مطلوب جمعیت اتباع در کشور، ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین استانداری‌های سراسر کشور با حضور علی اکبر پور جمشیدیان قائم مقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با هدف ارزیابی طرح تعیین تکلیف اتباع دارنده برگه سرشماری در مرکز برگزار شد.

در این همایش نادر یاراحمدی ضمن خوشامدگویی به مهمانان، هدف تشکیل این همایش را پیگیری اجرای طرح‌های بازگشت، سرشماری و ارائه گزارش توسط مدیران کل استانی در خصوص ساماندهی اتباع خارجی عنوان کرد.

در ادامه این نشست پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این همایش، از رشد ۴ درصدی شرکت کنندگان در زیارت اربعین نسبت به سال گذشته خبر داد.

قائم مقام وزیر کشور ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های مرکز امور اتباع و ادارت کل اتباع استانی، مسئله اتباع را به عنوان یک مسئله فرصت-تهدید محور برشمرد و افزود: باید با شناخت و افزایش فرصت‌های متعدد و اجرای طرح‌های ساماندهی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اتباع، تهدید‌ها را به حداقل برسانیم.

در ادامه این همایش سرهنگ حیدری سیرت جانشین ستاد کل فراجا نیز علاوه بر ارائه گزارش فعالیت‌های مربوطه در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، به سوالات و مسائل میهمانان و مدعوین پاسخ دادند و از تلاش‌های ستادکل فراجا برای بهبود و افزایش همکاری‌ها خبر داد.

سپس باقری مدیرکل اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص طرح‌های ساماندهی مشاغل مختلف این حوزه توضیحاتی را ارائه و به پرسش مدیران کل ادارت اتباع استان‌ها پاسخ داد.

در این همایش مدیران کل استانی ضمن ارائه گزارشات مربوط به استان‌های خود، به پرسش و پاسخ و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه این همایش، یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، ضمن تشکر مجدد از کلیه نهاد‌های همکار در این حوزه نظیر فراجا، وزارت خارجه، وزارت کار و... با جمع بندی مباحث مطرح شده توسط مهمانان ومدعوین، در خصوص ساماندهی حوزه اتباع و مهاجرین خارجی افزود: وزارت کشور، مرکز امور اتباع و ادارات کل اتباع استانی با همکاری یکدیگر تلاش و اقدامات بزرگی را برای ساماندهی مهاجرین، علی الخصوص در حوزه بازگشت پناهندگان افغانستانی انجام دادند و این مهم نشان دهنده این است که دست اندرکاران این حوزه ظرفیت و توانایی انجام طرح‌های بزرگ ساماندهی را دارند.

وی عمل جهادی و کوشش مسئولین امر را از عوامل مهم همراهی و همدلی مردم برشمرد و گفت: طرح تعیین تکلیف اتباع دارنده برگه سرشماری تا زمان رسیدن به استاندارد‌های مطلوب جمعیت اتباع در کشور، ادامه (دارد) و با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین ادامه داد: برای رساندن وضعیت به حالت مطلوب و ساماندهی حوزه اتباع و مهاجرین خارجی باید در مثلث امنیت، حقوق و منافع ملی عمل کنیم.

یاراحمدی در ادامه ضمن تاکید بر لزوم بازگشت اتباع غیر مجاز و عدم مسئولیت مرکز اتباع و مهاجرین خارجی در قبال آنان به مدیران کل ادارات کل اتباع استان‌ها و سایر دست‌اندر کاران این حوزه توصیه کرد که در دستگیری اتباع غیر مجاز باید شان انسانی آنان حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش مرکز امور اتباع و سایر نهاد‌های مربوطه برای جلوگیری از ورود اتباع در سال گذشته افزود: از مهم‌ترین اهداف طرح‌های ساماندهی و طرح بازگشت، تعدیل جمعیت اتباع تا رسیدن به جمعیت ۳ میلیونی است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در پایان، از پیگیری‌های روز افزون مرکز برای تشکیل هر چه سریع‌تر سازمان ملی مهاجرت خبر داد و اهمیت بالای تصویب قوانین به روز و مطابق با نیاز‌های حوزه اتباع و همچنین تهیه پیوست رسانه‌ای متناسب با افکار عمومی جهت اجرای بهتر و بدون مشکل طرح‌های ساماندهی را به میهمانان گوشزد کرد.

منبع: وزارت کشور

