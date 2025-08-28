باشگاه خبرنگاران جوان _ مهرداد عرب اول در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان که با حضور معاون اجرایی رییس جمهور در زاهدان برگزار شد از پیشرفت چشمگیر تخصیص اعتبارات پروژه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: تا این لحظه در سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۲.۵ همت از اعتبارات تخصیص یافته که معادل ۸۶.۶ درصد از سهمیه مصوب استان است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه‌های راه‌آهن و کریدورهای ترانزیتی شمال - جنوب، شرق - غرب و سایر طرح‌های مصوب، افزود: اقدامات انجام شده در این پروژه‌ها، نویدبخش توسعه پایدار و رونق اقتصادی در استان است و وزارتخانه‌های مرتبط با تعهد و هماهنگی کامل در اجرای آن‌ها فعالیت می‌کنند.

عرب اول با اشاره بر مگا پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی و استراتژیک منطقه، بیان کرد: این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌تواند تحولات چشمگیری در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های استان به همراه داشته باشد. در ۹ ماه گذشته، بیش از ۲۰ همت اعتبار به این طرح اختصاص یافته است که نشان از همت بالای دولت در پیگیری آن دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: کریدور شمال - جنوب که استان را به خراسان جنوبی و مرکز کشور متصل می‌کند، یکی دیگر از پروژه‌های مهم بوده که در صدر اولویت‌های مصوب قرار دارد و عملکرد تخصیص اعتبارات آن رضایت‌بخش است.

وی به تحول نظام بودجه‌ریزی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: از این پس، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مد نظر قرار خواهد گرفت، به‌گونه‌ای که اعتبارات صرفاً برای زنده نگه داشتن دستگاه‌ها اختصاص نیابد، بلکه متناسب با خروجی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف محوله، منابع تخصیص یابد. دستگاه‌هایی که عملکرد مطلوب دارند از حمایت مالی بیشتری برخوردار خواهند شد و در مقابل، بازنگری در تخصیص منابع به دستگاه‌های ناکارآمد انجام خواهد گرفت.

عرب اول بیان کرد: تلاش خواهیم کرد تا با مدیریت صحیح منابع و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی استان را بیش از پیش فراهم کنیم.

سازمان برنامه ریزی و بودجه استان