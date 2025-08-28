زمان ترخیص کالا از بنادر کشور باید به سه روز کاهش یابد

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در نشست بررسی ترخیص کالا از بندر امام خمینی(ره) استان در محل اداره‌کل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: برای تحقق این اصل بسیار مهم، تمامی دستگاه‌های مرتبط باید همکاری کنند تا مسیر برای تسهیل ترخیص کالای اساسی کشور فراهم شود.

وی افزود: هماهنگی بین دستگاهی لازم است تا ترخیص کالا از بنادر سرعت بگیرد؛ در همین راستا کارگروهی برای تسهیل و سرعت‌بخشی به ترخیص کالا از بنادر تشکیل خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچ‌کس در بازدید از بندر امام خمینی(ره) در خصوص ماندگاری کالا در انبارهای بندر راهکاری ارائه نکرده است.

استاندار خوزستان نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: استقرار دفاتر بیمه و مالیاتی در استان به‌منظور افزایش گردش مالی و رونق اقتصادی استان بسیار اهمیت دارد.

محمدرضا موالی‌زاده بر بازگشت حساب بانکی شرکت‌های بزرگ به استان تاکید کرد و گفت: مدیران پروازی باید از استان حذف شوند و اولویت شرکت‌های فعال در استان باید خرید تولیدات درون استان باشد.

نماینده مردم ماهشهر، هندیجان و امیدیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان کرد: در آیین‌نامه جدید کالای ملوانی از لنج‌داران پنج درصد عوارض طی پنج سال دریافت می‌شود؛ با این اقدام تا پنج سال آینده فعالیت در این بخش کاملا تجاری خواهد شد و «ته‌لنجی» حذف می‌شود.

امیر حیات‌مقدم افزود: این اقدام باعث اعتراض لنج‌داران شده است، به همین منظور درخواست می‌شود این مدت زمان به ۱۰ سال افزایش یابد؛ چرا که در غیر این صورت بازار محلی در شهرهای بندری جمع‌آوری خواهد شد.

وی تصریح کرد: اعتباراتی که از سوی اداره امور مالیاتی به شهرداری ماهشهر پرداخت می‌شود بیشتر صرف پرداخت حقوق می‌شود؛ متاسفانه اعضای شوراهای شهر که به معضلی برای استان تبدیل شده‌اند، باعث استخدام بیش از حد نیرو در شهرداری‌ها می‌شوند.

نماینده مردم ماهشهر، هندیجان و امیدیه در خصوص پرداخت حق آلایندگی شرکت‌ها نیز گفت: متاسفانه اداره‌کل محیط زیست برخی شرکت‌ها را در لیست «صنعت سبز» قرار داده و آن‌ها را از پرداخت حق آلایندگی معاف کرده است.

حیات‌مقدم تاکید کرد: ۱۳۰ شرکت در این منطقه وجود دارد که حتی یک ریال مسئولیت اجتماعی پرداخت نمی‌کنند.

ایرنا