تقدیر یوفا از چلسی به دلیل رکورد بی نظیرش

یوفا از باشگاه چلسی به دلیل کسب تمام جام‌های اروپایی تقدیر کرد.

ب️اشگاه خبرنگاران جوان - پیش از شروع مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۶-۲۰۲۵، «الکساندر چفرین» رئیس یوفا از باشگاه چلسی به عنوان تنها باشگاه تاریخ اروپا که تمام جام‌های اروپایی را کسب کرده است، تجلیل کرد.

چلسی همچنین تنها تیم در جهان است که به همه جام‌های بین المللی ممکن رسیده است. چلسی علاوه بر قهرمانی‌های متعدد در لیگ برتر انگلیس و جام‌های داخلی این کشور، سابقه قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس اروپا، جام باشگاه‌های جهان، سوپر کاپ اروپا و جام در جام اروپا را دارد.

آبی پوشان شهر لندن در تابستان جاری با پیروزی مقابل پاری‌سن‌ژرمن قهرمان نخستین دوره جام جهانی باشگاه‌ها شدند.

 

