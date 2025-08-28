باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: همزمان با ادامه بارش باران در نوار شمالی کشور، نواحی جنوبی و جنوب‌شرقی شاهد رگبارهای شدید و رعد و برق خواهند بود؛ پدیده‌هایی که در برخی مناطق با وزش شدید باد و گرد و خاک همراه شده و کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: طی امشب و فردا بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.

او بیان کرد: از روز شنبه تا دوشنبه، بارش‌ها در نوار شمالی محدودتر شده و تنها در ارتفاعات البرز شمالی، ارتفاعات شرقی گیلان و ارتفاعات مازندران رخ خواهد داد.

وی توضیح داد: در بازه پنج روز آینده، مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از جمله جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان و جنوب فارس شاهد رگبارهای همراه با رعد و برق خواهند بود که به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ داده و با وزش شدید باد و احتمال گرد و خاک همراه می‌شود.

او تاکید کرد: همچنین در نوار شرقی کشور، شامل شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و بعضاً طوفان گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تا سه روز آینده در برخی مناطق جنوب‌غربی، جنوبی و بخش‌هایی از نواحی مرکزی کشور، افزایش سرعت وزش باد می‌تواند موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود.