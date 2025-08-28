افتتاح و کلنگ زنی ۱۱۱ پروژه در شهرستان کوهرنگ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - آیین افتتاح و کلنگزنی پروژههای هفته دولت در شهرستان کوهرنگ با حضور عبدالکریم حسینزاده معاون امور روستاها و مناطق محروم رئیسجمهور، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه کوهرنگ، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برگزار شد.
در این آیین، ۱۱۱ پروژه شامل ۹۹ پروژه افتتاحی و ۱۲ پروژه کلنگزنی در حوزههای مختلف عمرانی، زیرساختی و خدماتی آغاز به کار کرد که بخشی از آنها به بهبود شرایط راهها، آب، اشتغال و حوزه عشایر شهرستان اختصاص دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره قوم بختیاری، اظهار داشت: قوم بختیاری همواره در طول تاریخ ایران، بهویژه در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، با شجاعت و غیرت نقشآفرینی کرده و شایسته خدمتهای ارزشمند است.
مردانی با بیان اینکه شهرستان کوهرنگ از محرومترین مناطق استان به شمار میرود، افزود: از مجموع دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راههای روستایی استان، بیش از ۸۰۰ کیلومتر آن در شهرستان کوهرنگ قرار دارد که بخش زیادی از آنها در زمستان با اولین بارندگی مسدود میشوند. امیدواریم با اجرای این پروژهها، بخشی از مشکلات راهها، آب، اشتغال و حوزه عشایری برطرف شود.
وی حضور معاون رئیسجمهور در شهرستان کوهرنگ را «گامی پر خیر و برکت» دانست و تأکید کرد: دولت بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و در راستای تحقق عدالت اجتماعی، خدمت به مردم این خطه غیور و مقاوم را در اولویت قرار داده و با اجرای طرحهای زیربنایی، مسیر توسعه منطقه را هموار خواهد کرد.
همبستگی اقوام و توسعه مناطق محروم، رمز ماندگاری ایران
معاون امور روستاها و مناطق محروم رئیسجمهور، با تأکید بر اهمیت همبستگی و وحدت اقوام ایرانی گفت: راز ماندگاری ایران در طول تاریخ، همزیستی و همدلی اقوام و فرهنگهای متنوع آن بوده است. مردم این سرزمین با زبانها و فرهنگهای گوناگون قرنها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و این رنگینکمان فرهنگی سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور است.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه مناطق محروم، روستایی و عشایری، افزود: رئیسجمهور تأکید دارند که پروژههای توسعهای در مناطق کمبرخوردار با جدیت پیگیری شود. ما نیز وظیفه داریم در کنار استاندار و نمایندگان مردم، اولویتهای استان را مشخص کرده و برای تحقق آنها سرمایهگذاری و برنامهریزی کنیم.
حسینزاده با دعوت از مردم برای مشارکت فعال در روند توسعه اظهار داشت: همانگونه که مردم در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله پیشگام بودند، امروز نیز باید در مسیر توسعه و رونق اقتصادی همراه دولت باشند. توسعه پایدار بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
معاون رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت بر مبنای عدالت و صداقت حرکت میکند و اجازه نخواهد داد هیچ منطقهای از خدمات و فرصتهای توسعهای محروم بماند. هدف ما آبادانی، یکپارچگی و سربلندی ایران عزیز است.