اجرای قانون رفع سد معبر در سراب

شهردار سراب گفت:پیرو مطالبه چندین ساله اهالی قانون رفع سد معبر در این شهر وارد فاز اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -محمدرضا علیپور گفت:در راستای مطالبات چندین ساله و درخواست‌های مردمی با هدف بهبود وضعیت ترافیک و تردد، رعایت حقوق عامه مردم، ارتقای ایمنی و انضباط شهری و بهبود سیمای شهر، طرح رفع سد معبر با دستور مقام قضایی و تامین امنیت نیرو‌های انتظامی و شهرداری آغاز و با جدیت در حال اجراست.

 علیپور افزود:بر این اساس کلیه موانع از جمله دستفروشی‌ها اعم از خودرو‌ها وچرخ‌ها، تابلو‌های غیرمجاز و اشیای مزاحم از سطح معابر و پیاده رو‌ها جمع‌آوری می‌شوند.

وی ادامه داد:از شهروندان محترم انتظار می‌رود ضمن همکاری کامل با عوامل انتظامی و اجرایی شهرداری از ایجاد هرگونه سد معبر خودداری نموده و پیش از اقدام ماموران نسبت به جمع‌آوری لوازم خود اقدام کنند. 

شهردار سراب با بیان اینکه این طرح به صورت مداوم ادامه دارد گفت:در صورت تکرار این تخلف و بی انضباطی مسئولیت خسارات وارده و برخورد‌های قانونی به عهده متخلف خواهد بود.

برچسب ها: سد معبر ، شهرداری شهر
