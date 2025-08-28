اجرای قانون رفع سد معبر در سراب

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -محمدرضا علیپور گفت:در راستای مطالبات چندین ساله و درخواستهای مردمی با هدف بهبود وضعیت ترافیک و تردد، رعایت حقوق عامه مردم، ارتقای ایمنی و انضباط شهری و بهبود سیمای شهر، طرح رفع سد معبر با دستور مقام قضایی و تامین امنیت نیروهای انتظامی و شهرداری آغاز و با جدیت در حال اجراست.
علیپور افزود:بر این اساس کلیه موانع از جمله دستفروشیها اعم از خودروها وچرخها، تابلوهای غیرمجاز و اشیای مزاحم از سطح معابر و پیاده روها جمعآوری میشوند.
وی ادامه داد:از شهروندان محترم انتظار میرود ضمن همکاری کامل با عوامل انتظامی و اجرایی شهرداری از ایجاد هرگونه سد معبر خودداری نموده و پیش از اقدام ماموران نسبت به جمعآوری لوازم خود اقدام کنند.
شهردار سراب با بیان اینکه این طرح به صورت مداوم ادامه دارد گفت:در صورت تکرار این تخلف و بی انضباطی مسئولیت خسارات وارده و برخوردهای قانونی به عهده متخلف خواهد بود.