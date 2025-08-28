\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0634\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u062e\u0637 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0645\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u00ab\u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0645\u0642\u062f\u0633\u00bb \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u0648 \u0647\u0634\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0646\u0634\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9\u06cc \u062e\u0637 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647\u00a0\u0627\u06cc\u0646\u062c\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.