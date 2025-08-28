\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0642\u0644\u0628 \u0622\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u06cc\u062a \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0647\u0627 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n