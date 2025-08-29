باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت هواپیمایی صهیونیستی «اِل عال» که در دو سال گذشته به دلیل نبود رقابت، نتایج مالی قدرتمندی کسب کرده بود، نتایج فصلی ضعیفی را به ثبت رساند.

این افت، پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به ایران و در مقابل، سلسله عملیات‌های «وعده صادق ۳» در ماه ژوئن گذشته رخ داد که منجر به بسته شدن حریم هوایی این رژیم تروریستی و توقف پرواز‌های منظم، از جمله پرواز‌های «اِل عال» و «سان دور»، تا ۲۵ ژوئن (به مدت ۱۲ روز) شد.

در نتیجه، این شرکت یک سیاست تجاری «انعطاف‌پذیر» را در پیش گرفت که به مسافران امکان می‌داد بدون پرداخت هزینه اضافی، از مناطقی که در آن حضور داشتند (چه در حوضه مدیترانه، اروپا، آمریکا یا شرق آسیا) سوار پرواز‌های تخلیه شوند.

همچنین، به مسافران این اختیار داده شد که در صورت بازگشت با خطوط دیگر، رزرو خود را لغو کرده و تمام مبلغ پرداختی را به طور کامل پس بگیرند.

«۱۰۰ میلیون دلار ضرر کردیم»

این شرکت صهیونیستی برآورد کرد که مجموع ضرر‌های وارد شده به گروه در نتیجه عملیات‌های موشکی ایران، حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. «اِل عال» اشاره کرد که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، نتایج مالی مشابه با سه‌ماهه مشابه سال گذشته را کسب می‌کرد.

در همین زمینه، یانکیلا شاهار، مدیر مالی شرکت «اِل عال»، اظهار داشت: «به دلیل تأثیرات جنگ که منجر به بسته شدن حریم هوایی و توقف فعالیت‌های عادی شد، نتایج عملیاتی در این سه‌ماهه به طور منفی تحت تأثیر قرار گرفت.»

شاهار خاطرنشان کرد که این شرکت «این سه‌ماهه را تنها با سود خالص حدود ۶۶ میلیون دلار به پایان رساند.»

اهمیت این شرکت چیست؟

شرکت «اِل عال» (El Al) بزرگترین شرکت هواپیمایی در رژیم تروریستی اسرائیل است و به عنوان نماد اقتصادی و گردشگری آن شناخته می‌شود. این شرکت هزاران کارمند دارد و در زمینه حمل و نقل هوایی تجاری نیز فعالیت می‌کند.

منبع: المیادین