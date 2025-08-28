پزشکیان: پایمردی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه ثبات قدم آنان در دفاع از میهن را به جهانیان ثابت کرد

رئیس‌جمهور گفت: ایستادگی و پایمردی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر وفاداری و ثبات قدم آنان در دفاع از میهن را به جهانیان ثابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز -پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴- در مراسم یادواره زنان، کودکان و خانواده‌های شهید جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی بر علیه ملت ایران، با گرامیداشت یاد همه شهدا، به مرور توطئه‌ها، خباثت‌ها و دشمنی‌ها بر علیه ایران اسلامی، به ویژه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و گفت‌: این دشمنی‌ها در حالی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی شدت گرفته و تا به امروز نیز ادامه یافته است که کشور‌های مدعی دمکراسی و حقوق بشر، در نهایت وقاحت، جنایات وحشیانه رژیمی را که در سرتاسر منطقه ترور می‌کند و آدم می‌کشد، نمی‌بینند، اما ملت ایران را که خود قربانی تروریسم است، به ایجاد نا امنی در منطقه متهم می‌کنند.

رئیس‌جمهور با نکوهش حمایت و پشتیبانی شرم‌آور آمریکا و کشور‌های اروپایی از رژیم صههیونیستی و توجیه جنایات این رژیم در منطقه، به ویژه بر علیه مردم مظلوم غزه اطهار داشت: همین کشور‌ها بی آنکه بگویند ایران تا کنون به کدام کشور حمله کرده، ما را به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و در مقابل به جای محکوم کردن رژیم جنایتکار صهیونیستی از این رژیم حمایت هم می‌کنند. نمی‌توانم باور کنم که اینها انسان هستند چرا که هیچ انسانی نمی‌تواند رنج و درد و زجر کشیدن انسان‌ها را در غزه ببیند و آن را توجیه کند. پس این حقوق بشر ادعایی آنها کجاست؟ این حمایت تسلیحاتی و پشتیبانی لجستیکی و نرم‌افزاری از یک رژیم نسل‌کش در دنیای امروز چه منطقی دارد؟

پزشکیان در ادامه به اهداف پلید رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به ایران اسلامی اشاره کرد و گفت‌: آنها تصور می‌کردند با ترور فرماندهان و مسئولان ارشد ایران، کشور را فلج کرده و بعد مردم ایران از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کنند، اما نه تنها هدف شوم آنان محقق نشد، بلکه همه ملت ایران، حتی کسانی که ما پیش‌تر با آنها برخورد مناسبی هم نداشتیم، قاطعانه ومحکم ایستادند و از کشورشان دفاع کردند، چرا که هیچ انسان آزاده‌ای وطن خود را نمی‌فروشد و در مقابل زور و قلدری سر خم نمی‌کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به رفتار دوگانه و همچنین تظاهر و ریاکاری کشور‌های مدعی دمکراسی و حمایت از حقوق بشر در قبال جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران گفت‌: مشتی کروات‌زده با ظاهرسازی دروغین، پشت تریبون‌های در اختیار خود دم از حقوق بشر می‌زنند و هم‌زمان رژیم مورد حمایت‌شان بر سر زن و کودک بی‌گناه بمب می‌ریزد. این عزیزانی که در خانه‌های خود در خواب بودند چه گناه و جرمی مرتکب شده بودند که توسط این رژیم جنایتکار به خاک و خون کشیده شدند؟

وی ضمن ابراز همدردی عمیق با بازماندگان شهدای تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی گفت‌: ما تا جان در بدن داریم، خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود، این یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه باوری از عمق وجودمان است و تا پای جان هر آنچه در توان داریم در حمایت از شما در طبق اخلاص خواهیم گذاشت و با هم و در کنار هم ایران عزیزمان را آباد خواهیم ساخت.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به افراد نیست که با ترور دچار تزلزل شود، بلکه متکی به منبع قدرت لایزال الهی و ایمان مردم خود است و هرگز در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد، تصریح کرد‌: امروز هر استاندار در استان محل ماموریتش به مثابه یک رئیس جمهور بوده و هر وزیری در جایگاه خود از اختیارات فراوانی برخوردار است و علاوه بر این هزاران نیروی توانمند، کارآمد و نخبه در کشور آماده فداکاری و جانفشانی برای این ملت هستند، لذا تصور اینکه با ترور مدیری کشور ما دچار اختلال شود، خیالی واهی است.

پزشکیان هدف از فشار‌های آمریکا و کشور‌های غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران را تبدیل کشورمان به کشوری خلع سلاح شده، ضعیف و بی‌دفاع در برابر حملات و تهاجمات وحشیانه آنان عنوان کرد و افزود: ما از هیچ تهدیدی باکی نداریم، با تمام وجود در پی حل مشکلات کشور و عزتمندی و سربلندی مردم عزیزمان هستیم. از جنگ بیزاریم و به دنبال صلح و آرامش هستیم، اما به هرگونه تجاوزی پاسخ قاطعانه و پشیمان کننده خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم با اشاره به مسئولیت کشور‌های مستقل و آزاده جهان در قبال جنایتکاری رژیم صهیونیستی، خطاب به سفرای حاضر در این مراسم گفت‌: انتظار ما این است که در دنیایی که به جای قانون، زور حاکم است، شما انسان‌های آزاده، ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم غزه را نپذیرید و صدای مظلومیت آنان را به گوش همه دنیا برسانید.

پزشکیان تصریح کرد‌: جانیان و آدم‌کشان امروز تصور می‌کنند که با جنایت و ریختن خون بی‌گناهان ماندگار خواهند شد، اما دیری نخواهد پایید که به سرنوشت اسلاف خود مبتلا خواهند شد و تنها نام زشت و ننگین از آنها برجای خواهد ماند.

رئیس‌جمهور بار دیگر ضمن تجلیل از مقام والای شهیدان و ابراز همدلی با بازماندگان شهدا تصریح کرد‌: ایستادگی و پایمردی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر وفاداری و ثبات قدم آنان در دفاع از میهن را به جهانیان ثابت کرد. ما امروز در مقابل آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم و هر آنچه در توان داریم در راه خدمت به آنها و حل مشکلات کشور در تعامل با همسایگان و کشور‌های دوست و همسو به کار خواهیم گرفت و یقین داریم با کمک هم آینده‌ای روشن برای کشورمان خواهیم ساخت.

عراقچی: ایران به اقدام سه کشور اروپایی در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه پاسخ خواهد داد
سردار نائینی: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیک بدون معطلی اجرا شود
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
سردار شکارچی: شکست را بر دشمن تحمیل کردیم/ درگیری در جنگ نرم و شناختی، مداوم است
سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم
بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه
تاکید عارف بر اهمیت جبران خسارات واحد‌های صنعتی و تولیدی
یک مقام نظامی: ارتش با الهام از آموزه‌های دینی تهدید‌های اخیر دشمن را خنثی کرد
راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر در محکومیت دژخیمان دیو صفت صهیونی
