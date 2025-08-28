آیین افتتاح همزمان ۱۲۶ واحد مسکونی مددجویان گیلان در سیاهکل

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، بصورت همزمان ۱۲۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان در سطح استان و به صورت نمادین در شهرستان سیاهکل با حضور استاندار، نماینده مردم و مسئولان استانی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این واحدها با زیربنای میانگین ۴۷ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ساخته شده‌اند و شامل ۱۱۸ واحد روستایی و ۸ واحد شهری است.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به شاخص‌های پایین زیرساخت‌ها در مناطق محروم گفت: حدود ۶۰ درصد از روستاهای استان هنوز از نعمت آسفالت برخوردار نیستند و شاخص زیرساخت ما در سطح کشور در حد نرمال نیست و با همکاری بنیاد مسکن و دستگاه‌های مربوطه، توسعه زیرساخت‌های روستایی در دستور کار است.به گفته وی، ساخت مسکن برای روستاییان و تأمین زیرساخت‌ها نه تنها رفاه خانواده‌ها را ارتقا می‌دهد، بلکه مانع مهاجرت به حاشیه شهرها می‌شود و از جمعیت بومی استان حمایت می‌کند.

سیدمجتبی جلالی‌پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان نیز در این مراسم با تبریک هفته نکوداشت دولت، گفت: ۱۲۶ واحد مسکونی مددجویان با میانگین ۴۷ متر مربع زیربنا آماده بهره‌برداری شد که شامل ۱۱۸ واحد روستایی و ۸ واحد شهری است. مجموع زیربنا حدود ۵ هزار و ۹۶۶ متر مربع و هزینه ساخت بیش از ۹۰ میلیارد تومان بوده است.به گفته وی، این پروژه‌ها نمونه‌ای از خدمات گسترده کمیته امداد در زمینه تأمین مسکن، توانمندسازی خانواده‌ها، اشتغال و حمایت معیشتی است و تا پایان سال، ۱۷۰۰ پروژه دیگر در سطح استان و کشور اجرا خواهد شد.

سلمان زارع، نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تبریک هفته نکوداشت دولت، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر استاندار و مسئولان، پروژه‌های مهمی مانند کمربندی خیام و سینمای شهرستان در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.به گفته وی، صدور پروانه‌های ساخت مسکن برای روستاییان و ارائه تسهیلات کم‌بهره، از اولویت‌های ماست و این پروژه‌ها باید به نفع مردم بومی اجرا شود تا رفاه در روستا حفظ شود و آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها کاهش یابد.

سیده زهرا میراعلمی، فرماندار سیاهکل نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حضور استاندار و نماینده مردم گفت: با همت مسئولان، ۱۲۱ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتبار ۳۸۴ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان در شهرستان افتتاح شده است و پروژه‌های مهمی مانند کمربندی خیام و سینمای شهرستان نیز در دست اقدام است.به گفته وی، پروژه‌های مسکن محرومان و تسهیلات رفاهی با هدف ارتقای رفاه اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت غیرضروری روستاییان و توسعه پایدار شهرستان اجرا می‌شوند.

گفتنی است با افتتاح این واحدهای مسکونی، علاوه بر توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های محروم، حفظ جمعیت روستایی و تقویت زیرساخت‌ها را به دنبال دارد و این اقدامات، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش بهره‌وری کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی مردم را در پی خواهد داشت.با استمرار حمایت‌های دولتی، همکاری کمیته امداد و بنیاد مسکن و پیگیری نمایندگان، انتظار می‌رود رفاه اجتماعی و توسعه پایدار در استان گیلان بیش از پیش محقق شود.

منبع : روابط عمومی کمیته امداد

