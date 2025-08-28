مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی به ویژه محور چالوس و مرزن آباد را شاهد هستیم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل ماسال تا مرزن آباد و مسیر(شمال به جنوب) محدوده میانک، محور هراز مسیر(جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و مسیر(شمال به جنوب) حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو و محدوده بایجان  را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر(جنوب به شمال) محدوده دماوند، آزادراه قزوین – رشت محدوده رودبار، آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده تونل شماره ۴  را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور قدیم تهران – بومهن محدوده های ابتدای محور و پیچ های جاجرود را شاهد هستیم.

وی  گفت: تردد روان در محور قدیم بومهن - تهران ، آزادراه پردیس - تهران ، آزادراه رشت – قزوین ، محور فیروزکوه مسیر(شمال به جنوب) و آزادراه تهران – شمال مسیر(رفت و برگشت) را شاهد هستیم. 

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا ساسانی و مهرویلا تا کردان ، آزادراه قزوین – کرج - تهران محدوده های کردان و گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس و  آزادراه تهران – ساوه حدفاصل احمد آبادمستوفی تا رضی آباد را شاهد هستیم.

او گفت : ترافیک سنگین در محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع را شاهد هستیم. 

وی افزود:وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استان های خوزستان ، بوشهر ، هرمزگان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را شاهد هستیم. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
