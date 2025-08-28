برگزیدگان هشتمین المپیاد جهانی اقتصاد ۲۰۲۵ و نخستین المپیاد کشوری مدیریت، اقتصاد و حکمرانی، معرفی و تجلیل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تجلیل از برگزیدگان هشتمین المپیاد جهانی اقتصاد ۲۰۲۵ و نخستین المپیاد کشوری مدیریت، اقتصاد و حکمرانی، امروز به همت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و با حضور رئیس سازمان بورس، مدیران ارشد بازار سرمایه، اساتید و دانش‌آموزان در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

در این مراسم از ۵ برگزیده المپیاد جهانی اقتصاد و ۳۹ برگزیده نخستین المپیاد کشوری مدیریت، اقتصاد و حکمرانی همراه با اساتید آنان تقدیر شد.

حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این مراسم با تاکید بر نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین اختراعات بشر، شرکت‌های سهامی عام است؛ چراکه این دستاورد موجب شد سرمایه‌های خرد افراد تجمیع شود تا صنایع بزرگ همچون فولاد و خودروسازی شکل بگیرند.

وی افزود: اگر رشد اقتصادی مطلوب و مستمر باشد، بسیاری از مشکلات از جمله تورم و تخصیص منابع نیز حل خواهد شد. تشکیل سرمایه، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق رشد اقتصادی است و بازار سرمایه جایگاه اصلی این فرآیند محسوب می‌شود.

مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این مراسم گفت: اقتصاد ایران به دلیل پیچیدگی‌ها و شرایط خاص خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند جوانان باهوش، توانمند و صاحب‌تحلیل است و نباید تصور کرد که مسائل اقتصادی کشور از چارچوب علم اقتصاد خارج است.

همچنین سیدرضا حسینی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان و امینه محمودزاده، رئیس کمیته علمی المپیاد، در این مراسم به اهمیت تربیت نسل آینده اقتصاددانان کشور پرداختند.

بخش دیگری از برنامه به انتقال تجربه اختصاص داشت که در آن سعید اسلامی بیدگلی، از چهره‌های شناخته‌شده بازار سرمایه، با بیان تجربه‌های عملی خود مسیر پیشرفت در بازار سرمایه را تشریح کرد. در ادامه نیز دانش‌آموزان با رشته‌های دانشگاهی مرتبط با بازار سرمایه و چشم‌انداز آینده حرفه‌ای خود آشنا شدند.

در بخش پایانی مراسم، اسامی برگزیدگان هشتمین المپیاد جهانی اقتصاد ۲۰۲۵ و نخستین المپیاد کشوری مدیریت، اقتصاد و حکمرانی اعلام و از آنان به همراه اساتیدشان تقدیر شد.

- برگزیدگان المپیاد جهانی اقتصاد ۲۰۲۵:

پارسا اژدری (دیپلم افتخار)

پارسا صداقت (مدال برنز)

ابوالفضل مدیرروستا (مدال نقره)

محسن پاینده پیمان (مدال نقره)

علیرضا احمدی (مدال برنز)

- برگزیدگان نخستین المپیاد کشوری مدیریت، اقتصاد و حکمرانی ۱۴۰۴:

صدرا عقیقی

آیلا ناری

فراز هادوی‌نیا

محمدامین پارسایی

محمد خواجه

فاطمه عرب

محمدمهدی موسوی دیجوجین

سروش آل‌یاسین

سینا شرافت بشیر

امیررضا نعمت‌الهی

احسان ذوالفقاری

سلاله اسعدی نعمتی

امیرحسین پاکزاد حقیقی

امیرحسین شیخی

نیکا رکوعی

محمدصادق سلگی

حدیث حافظ عباس‌زاده

اشکان آعلی

پرستش سیدزاده

صهیب کرم‌زاده

علیرضا ابطحی

پویا شفیعی‌نژاد

محمدپارسا معصومیان

محمدطه جنیدی جعفری

مهران مستاجران

علیرضا آتشی

هستی رفیعی

آرشام نورزاد

محمدحسین پورامینی

سید ارشیا ستوده روشن

عرشیا ابراهیمی

ساحل طهماسبی

سلما طبسی

مهرسا عبدی

محمدحسین رحیمی‌نژاد

مبین کریمی دیزیچه

سیدهادی هاشمی حفظ‌آباد

علی حبیبی

و مهشاد رضائی صالح.

منبع: شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس

