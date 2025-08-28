باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - آتش‌سوزی در پاساژ رضا واقع در میدان آزادگان کرج، منجر به مصدومیت ۲۳ نفر از شهروندان شد. تمامی مصدومان که دچار مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق دود شده بودند، به صورت سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

مهدوی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: گزارش این آتش‌سوزی در ساعت ۱۶:۳۷ دقیقه روز ۶ شهریور ماه دریافت شد. بلافاصله پس از اطلاع، یک خودروی فرماندهی به همراه چهار دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی پشتیبانی به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی آغاز گردید.

وی افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی همه مصدومان پایدار گزارش شده و تمام ۲۳ نفر توسط تیم‌های مستقر اورژانس ۱۱۵، بصورت سرپایی درمان شدند.