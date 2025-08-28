باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدباقر خلفی گفت: طی گزارشی از مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاع منطقه عظیمیه محدوده چشمه نور توسط عوامل مردمی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد.

خلفی افزود:بلافاصله تیم عملیاتی امدادونجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان کرج به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز بیان تصریح کرد: این ۱۲ کوهنورد مسیر را گم کرده بودند و امکان تشخیص مسیر بازگشت برای گروه کوهنوردی میسر نبود.

وی ادامه داد: تیم اعزامی با حضور و با پشتیبانی و هدایت این گروه ۱۲ نفره را از دره های مشرف به چشمه نور به بالادست و محل امن انتقال داد و عملیات ساعت ۱۶:۴۹ پایان یافت.