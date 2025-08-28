مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز، از مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاعات کوه‌های عظیمیه کرج و عملیات موفقیت آمیز نیرو‌های عملیاتی امدادونجات کوهستان شهرستان کرج این جمعیت خبرداد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدباقر خلفی گفت: طی گزارشی از مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در ارتفاع منطقه عظیمیه محدوده چشمه نور توسط عوامل مردمی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد.

خلفی افزود:بلافاصله  تیم عملیاتی امدادونجات کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان کرج به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز بیان تصریح کرد:  این ۱۲ کوهنورد مسیر را گم کرده بودند و امکان تشخیص مسیر بازگشت برای گروه کوهنوردی میسر نبود.

 وی ادامه داد: تیم اعزامی با حضور و با پشتیبانی و هدایت این گروه ۱۲ نفره را از دره های مشرف به چشمه نور به بالادست و محل امن انتقال داد و عملیات ساعت ۱۶:۴۹ پایان یافت.

برچسب ها: مفقودی کوهنوردان ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
آخرین خبرها در خصوص یافتن کوهنوردان مفقود شده در اشنویه
۴ کوهنورد سنندجی مفقود شده در کوه‌های شاهو پیدا شدند
مفقودی ۲۲ کوهنورد در ارتفاعات شاه جهان شیروان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگاهی به پیشرفت طرح خط انتقال آب سد طالقان به کرج+فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال
حریق در پاساژ رضا کرج؛ عملیات اطفا در جریان است
وقتی قصه‌ها عروسک می‌شوند
نارضایتی سه‌جانبه از وضعیت نان در البرز
خدمات اورژانس ۱۱۵ به ۲۳ مصدوم ناشی از آتش‌سوزی در پاساژ رضا
آخرین اخبار
خدمات اورژانس ۱۱۵ به ۲۳ مصدوم ناشی از آتش‌سوزی در پاساژ رضا
حریق در پاساژ رضا کرج؛ عملیات اطفا در جریان است
وقتی قصه‌ها عروسک می‌شوند
نگاهی به پیشرفت طرح خط انتقال آب سد طالقان به کرج+فیلم
نارضایتی سه‌جانبه از وضعیت نان در البرز
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال
برگزاری جمعه خشم و نصر در البرز