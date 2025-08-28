باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جابر خوشگرد گفت: در پی تماس شهروندان با *سامانه ۱۲۵* مبنی بر آتشسوزی در تابلوی برق یک ساختمان هشت طبقه اداری و تجاری در طالقانی شمالی خیابان بخشداری مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از هشت ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حریق در طبقه منفی ساختمان فوق شعلهور شده بود که با حضور سریع و بهموقع آتشنشانان، ضمن جلوگیری از گسترش آتش، اقدامات ایمنسازی و تخلیه دود نیز انجام شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در جریان این عملیات، ۲۱ نفر از افرادی که در طبقات حضور داشتند توسط آتشنشانان از محل خارج و به مکان امن منتقل شدند.
خوشگرد تصریح کرد: برای اطفای حریق و امدادرسانی به حادثه ۴۰ نفر نیرو عملیاتی به همراه هفت دستگاه خودروی عملیاتی،یک دستگاه نردبان ۳۲ متری و یک دستگاه خودروی پشتیبان دستگاه تنفسی به محل اعزام شدند.
او بیان کرد: کارشناسان اداره علت یابی باحضور در محل حادثه در حال بررسی علت حادثه می باشند.