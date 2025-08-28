بهره برداری از ۲۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اشتهارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: حمایت از تولید و صنعت در استان، رویکرد جدی دولت وفاق ملی است و در این مسیر همه توان مدیریتی استان بسیج خواهد شد در این راستا توسعه زیرساخت‌های بزرگترین شهرک صنعتی کشور که در شهرستان اشتهارد واقع است در دستورکار قرار دارد.

عبداللهی استاندار البرز از نیروگاه خورشیدی ۳۶ مگاواتی شهرک صنعتی اشتهارد صورت گرفت، در حال حاضر ۲۴ مگاوات از این نیروگاه آماده بهره‌برداری است.

گفتنی است؛ این نیروگاه یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی و کمک به توسعه سبز استان خواهد داشت.

مجتبی عبداللهی استاندار البرز در حاشیه این بازدید گفت: توسعه انرژی‌های نوین به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، الگویی برای حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک در سطح ملی باشد.

وی افزود: حمایت از چنین طرح‌هایی در دستور کار دولت وفاق ملی است و البرز آماده گسترش این رویکرد در سایر شهرک‌های صنعتی نیز می‌باشد.

عبداللهی همچنین با اشاره به تکمیل پروژه تصفیه‌خانه شماره ۲ شهرک صنعتی اشتهار این طرح را از اولویت‌های اصلی دانست و خاطرنشان کرد: این تصفیه‌خانه با هدف بازچرخانی و بازگردانی پساب صنعتی طراحی شده و اجرای آن نقش مؤثری در تأمین پایدار آب واحدهای تولیدی و حفاظت از منابع آبی استان خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به جمعیت بالای کارگران و نیروهای فعال در شهرک صنعتی اشتهارد، بر ضرورت ایجاد مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و گفت: توجه به نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی در کنار توسعه زیرساخت‌های تولیدی یک ضرورت جدی است.

استاندار البرز تصریح کرد: نگاه ما به شهرک صنعتی اشتهارد، نگاه همه‌جانبه است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که علاوه بر صنعت و تولید، مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد.