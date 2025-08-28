۲۷.۵ کیلومتر راه روستایی در پلدختر افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه راه روستایی گری بلمک به نمایندگی از جاده‌های روستایی پلدختر و با اعتبار ۶۲۰ میلیارد ریال، امروز به بهره برداری رسید.

این پروژه با حضور سید «حمیدرضا کاظمی» نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان پلدختر، مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و سایر مقامات استانی و شهرستانی انجام گردید.

با افتتاح این راه‌های روستایی ضمن بهبود دسترسی مردم محلی به روستاها، موجبات کیفیت خدمت رسانی و... برای این مناطق فراهم می‌گردد.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان