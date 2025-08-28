با حضور دکتر «امید امیدی شاه آباد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان و در پنجمین روز هفته دولت ۲۷.۵ کیلومتر راه روستایی در شهرستان پلدختر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه راه روستایی گری بلمک به نمایندگی از جاده‌های روستایی پلدختر و با اعتبار ۶۲۰ میلیارد ریال، امروز به بهره برداری رسید.

این پروژه با حضور سید «حمیدرضا کاظمی» نماینده پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان پلدختر، مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و سایر مقامات استانی و شهرستانی انجام گردید.

با افتتاح این راه‌های روستایی ضمن بهبود دسترسی مردم محلی به روستاها، موجبات کیفیت خدمت رسانی و... برای این مناطق فراهم می‌گردد.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: راه روستایی ، افتتاح ، لرستان
خبرهای مرتبط
افتتاح و بازديد پروژه هاي راه روستايي در جنوب كرمان
قزوین/
افتتاح دو پروژه راه روستايي درشهرستان بوئين زهرا
افتتاح مجتمع چند منظوره آوای کوچه فیلم در بروجرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایلات لرستان، گنج پنهان در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی
معمولان به سوی تأمین پایدار آن گام برداشت
بافت‌های تاریخی لرستان دوباره جان می‌گیرند
تمرکز صنایع لرستان در بروجرد؛ جایی که صنعت لرستان جان می‌گیرد
رنگ و زندگی در خیابان‌های لرستان؛ تحول در چهره شهری
پروژه بزرگ آبی لرستان به خط پایان نزدیک شد
نبود زمین برای ساخت!؛ نهضت ملی مسکن لرستان پروژه‌ای ملی با مشکلات محلی
نفت و انرژی لرستان ظرفیت مغفول برای رشد اشتغال و تولید ملی
امیدی تازه برای بهره‌برداری از بیمارستان نیمه‌تمام نیایش
تحول دیجیتال در قلب زاگرس؛ توسعه فیبر نوری در لرستان سرعت گرفت
آخرین اخبار
الیگودرز مسیر سبز انرژی را می‌پیماید؛ پروژه نیروگاه خورشیدی کلنگ خورد
۲۷.۵ کیلومتر راه روستایی در پلدختر افتتاح شد
حیات‌وحش زاگرس پشت سد کم‌آبی؛ اعتبار تازه برای نفس دوباره
لرستان در مسیر صنعتی شدن؛ ۵ ابرپروژه شیمیایی تا ۱۴۰۵
افتتاح سردخانه بالای صفر ۵ هزار تنی در نورآباد با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومانی
گام بلند دلفان در امنیت غذایی؛ افتتاح ایستگاه تولید بذر اصلاح‌شده گندم و نخود
رنگ و زندگی در خیابان‌های لرستان؛ تحول در چهره شهری
امیدی تازه برای بهره‌برداری از بیمارستان نیمه‌تمام نیایش
تمرکز صنایع لرستان در بروجرد؛ جایی که صنعت لرستان جان می‌گیرد
معمولان به سوی تأمین پایدار آن گام برداشت
بافت‌های تاریخی لرستان دوباره جان می‌گیرند
تقویت شبکه دارویی در لرستان
پروژه بزرگ آبی لرستان به خط پایان نزدیک شد
نفت و انرژی لرستان ظرفیت مغفول برای رشد اشتغال و تولید ملی
تحول دیجیتال در قلب زاگرس؛ توسعه فیبر نوری در لرستان سرعت گرفت
نبود زمین برای ساخت!؛ نهضت ملی مسکن لرستان پروژه‌ای ملی با مشکلات محلی
ایلات لرستان، گنج پنهان در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی
لرستان تشنه تکمیل؛ پروژه‌های نیمه تمام آبی در ایستگاه وعده‌ها
گلوله‌هایی که شادی را می‌دزدند؛مطالبه عمومی برای حذف یک بدعت خطرناک
گره بانکی بر راه نهضت ملی مسکن