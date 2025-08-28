بازی مس سونگون ورزقان - هوادار لغو شد

بازی مس سونگون ورزقان - هوادار به دلیل عدم صدور کارت بازی مس سونگون توسط سازمان لیگ برگزار نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته نخست لیگ آزادگان تیم فوتبال، قرار بود مس سونگون ورزقان عصر امروز -پنجشنبه ششم شهریور- در ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز میزبان هوادار تهران باشد، اما این بازی به دلیل عدم صدور کارت بازی بازیکنان تیم مس سونگون برگزار نشد.

فرشید طاهری، مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص لغو بازی مس سونگون - هوادار گفت: مسئولان باشگاه مس سونگون ورزقان مدارک لازم برای صدور کارت‌های بازی بازیکنان این تیم را در زمان مقرر به سازمان لیگ ارائه نکردند و کارت بازی بازیکنان این تیم برای بازی هفته اول صادر نشد.

او ادامه داد: بازی اول مس برابر هوادار صورت‌جلسه می‌شود و کمیته انضباطی باید درباره باخت انضباطی مس‌سونگون بابت عدم صدور کارت بازی بازیکنانش تصمیم‌گیری کند.

طاهری خاطرنشان کررد: کارت بازیکنان تیم مس سونگون برای هفته دوم صادر خواهد شد.

 

برچسب ها: سازمان لیگ فوتبال ، لیگ آزادگان ، مس سونگون ورزقان ، هوادار
