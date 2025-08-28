بانویی که مزرعه را کارخانه کرد!

باشگاه خبرنگاران جوان - صبحهای محله با صدای کار و تلاش آغاز میشود. در کوچههای باریک محله، زندگی هنوز همان سادگی و صمیمیت سالهای دور را دارد؛ اما در دل همین سادگی، داستانی نو و متفاوت جریان دارد؛ داستان زنی که زمین و تلاش را با هم آمیخته و امروز نامش با «امید» و «اشتغال» گره خورده است.
خانم حقیقت امیری، بانویی که سالها خاک کشاورزی را با دستهایش لمس کرده، از دل همین روستا مسیری تازه را ساخته است. او سبزیها را نهتنها میکارد و پرورش میدهد، بلکه با بستهبندی و فرآوری آنها ارزش افزودهای به وجود آورده که توانسته زندگی خودش و دیگران را روشنتر کند.
خانه و کارگاه کوچک او این روزها به اندازه یک کارخانه بزرگ میتپد؛ هر روز زنانی از محلهها و روستاهای اطراف در کنارش کار میکنند، سبزیهای تازه خرد و بستهبندی میشود، رب و خیارشور و روغن حیوانی آماده مصرف میگردد و لبخند رضایت بر لب مشتریانی از شهرها و حتی بیمارستانها مینشیند.
این روایت تنها قصه یک زن روستایی نیست؛ قصهای است از صبر در روزهای سخت، امید به آینده و جسارت در کارآفرینی.
حقیقت امیری نشان داده است که از دل خشکسالی، بیمهری بازار و بیتوجهی مسئولان هم میتوان راهی برای زندگی و اشتغال صدها نفر گشود، اگر دستها با عشق و اراده به کار گرفته شوند.
بانویی با ۳۳ سال تجربه کشاورزی
خانم حقیقت امیری، زنی ۳۳ ساله و پرانرژی است که کار و زندگیاش با کشاورزی گره خورده است. او در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: ۳۳ سال است که کار من کشاورزی است. در کنار آن تولید و بستهبندی سبزیجات را انجام میدهیم. محصولات ما بدون کود شیمیایی و کاملاً ارگانیک هستند.
امیری توضیح میدهد که فعالیتشان تنها به کاشت سبزی ختم نمیشود: بهترین تولید ما بستهبندی سبزی است. اما در کنار آن رب گوجه، خیارشور، انواع سبزی خشک، روغن حیوانی و دیگر محصولات خانگی را هم خودمان تولید میکنیم.
او با افتخار میگوید همه محصولاتشان به شکل سنتی و سالم آماده میشوند؛ محصولاتی که به دلیل کیفیت بالا، مشتریان زیادی از شهرهای مختلف پیدا کردهاند.
اشتغالزایی در دل الشتر
نکته مهم در فعالیتهای خانم امیری، تنها تولید محصولات سالم نیست؛ بلکه او توانسته با این کار برای چند نفر دیگر از اهالی روستا اشتغال ایجاد کند. همین موضوع باعث شده فعالیتش از یک کار خانوادگی فراتر برود و به الگویی برای کارآفرینی محلی تبدیل شود.
نکته مهم در فعالیتهای خانم امیری، تنها تولید محصولات سالم نیست؛ بلکه او توانسته با این کار برای چند نفر دیگر از اهالی روستا اشتغال ایجاد کند
کارشناسان کشاورزی معتقدند گرایش به تولیدات سالم و ارگانیک نهتنها سلامت جامعه را تضمین میکند بلکه میتواند ارزش افزوده بیشتری هم برای کشاورزان به همراه داشته باشد. تجربه خانم امیری نشان میدهد که حتی در مقیاس کوچک هم میتوان با خلاقیت و پشتکار، چرخه تولید و اشتغال را به حرکت درآورد.
رضایت مشتریان و تنوع محصولات
یکی از مشتریان محصولات خانم امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: هم کارشان تمیز است و هم افراد دیگری را کنار خودشان مشغول کردهاند. ما که همسایه هستیم از نزدیک میبینیم کیفیت کارشان خیلی خوب است. از نظر بهداشتی و نظافت هم عالی عمل میکنند و همین باعث شده همیشه مشتری ثابتشان باشیم.
خانم امیری در کنار تولید و بستهبندی سبزیجات ارگانیک، به کاشت و عرضه دیگر محصولات کشاورزی هم پرداخته است. او توضیح میدهد: هر محصولی که فصلش باشد، مثل نخود، عدس، لوبیا و گردو را کشت میکنیم و مستقیم به بازار عرضه میکنیم.
این تنوع در تولید باعث شده فعالیت خانواده امیری هم نیازهای روزمره مردم منطقه را پاسخ دهد و هم سهمی در تأمین مواد غذایی سالم در بازار داشته باشد.
مشتریان از شهرهای مختلف تا مراکز درمانی
یکی از مشتریان که از الشتر برای خرید محصولات خانم امیری میآید، میگوید: «خانه من در کوی طلاب و پایینشهر الشتر است. چون سبزیها و بستهبندیشان خوب و مرتب است، ترجیح میدهم از اینجا خرید کنم.»
مشتریهای ما فقط از خرمآباد نیستند؛ از بروجرد، تویسرکان، ازنا، الیگودرز، همدان و کوهدشت هم برای خرید میآیند
خانم امیری نیز درباره گستره فروش محصولاتش توضیح میدهد: مشتریهای ما فقط از خرمآباد نیستند؛ از بروجرد، تویسرکان، ازنا، الیگودرز، همدان و کوهدشت هم برای خرید میآیند. علاوه بر این، محصولات سبزی و فرآوردههایمان را به دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان شهید رحیمی و بیمارستان عشایر هم عرضه میکنیم.
این نشان میدهد که کیفیت و سلامت تولیدات خانگی و بستهبندیشده خانواده امیری توانسته اعتماد مشتریان در سطح استان و حتی فراتر از آن را جلب کند.
از سختیهای مسیر تا رونق امروز
یکی از کارگران همراه خانم امیری درباره اخلاق و رفتار او میگوید: «خداییش خیلی آدم باخدا و دست به خیری است. من، چون ماشین دارم برایش کار پیک انجام میدهم و دستمزد من را هم بهموقع پرداخت میکند. انصافاً همکاری با او لذتبخش است.»
اما رسیدن به این جایگاه آسان نبوده است. خانم امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر از دشواریهای آغاز کارش میگوید: اوایل خیلی سخت بود. حتی بعضی وقتها سبزیهایی که تولید میکردیم اصلاً مشتری نداشت و حیوانات میخوردند. یکبار سبزی کیلویی ۵۰ هزار تومان در بازار بود، اما به من میگفتند کیلویی دو هزار تومان حساب کن!
او ادامه میدهد: یادم هست حدود ۲۰۰ بسته سبزی آماده کرده بودم و در شش ماه هیچکس نمیخرید. تصمیم گرفتم به هر کسی یک بسته رایگان بدهم تا امتحان کند. همان تجربه باعث شد مشتریها کمکم برگردند و امروز کار به جایی رسیده که روزانه حدود یک تُن سبزی تولید و عرضه میکنیم.
این روایت نشان میدهد که پشتکار و صبر در کنار کیفیت کار، چگونه میتواند شکستهای ابتدایی را به نقطهای برای رشد و موفقیت تبدیل کند.
رضایت مشتریان و رؤیای توسعه کار
یکی از مشتریان قدیمی خانم امیری که سالهاست از محصولات او استفاده میکند، به خبرنگار مهر میگوید: «ما هر روز از او خرید میکنیم. چندین سال است مشتری ثابتش هستیم و واقعاً از کیفیت کارشان راضی هستیم.»
روزانه یک تا دو تُن سبزی خرد شده و بستهبندی میکنیم
خانم امیری نیز درباره حجم فعالیت روزانهاش توضیح میدهد: روزانه یک تا دو تُن سبزی خرد شده و بستهبندی میکنیم. این حجم تولید نشان میدهد که اعتماد مردم به محصولات ما چقدر زیاد شده است.
تنها خواسته یک بانوی تلاشگر
با وجود همه موفقیتها، خانم امیری تنها یک دغدغه دارد؛ او میگوید: زمین دارم و میخواهم کشت بیشتری انجام بدهم. اگر وام بدهند، دستگاههای پیشرفته و خشککن تهیه میکنم و یک مکان مناسب راه میاندازم. اگر جا و امکانات فراهم شود، میتوانم برای بیش از ۲۰۰ زن دیگر اشتغال ایجاد کنم.
یکی از کارگران شاغل در مجموعه خانم امیری که از روستای «امیر» برای همکاری میآید، میگوید: «من هر روز از روستای امیر میآیم. فقط یک خواهش دارم؛ اینکه برایشان یک جای مناسب درست کنند تا همه کارگران بتوانند راحتتر کار کنند. واقعاً اینجا ظرفیت بزرگی برای اشتغالزایی وجود دارد.»
این بخش نشان میدهد که فعالیتهای خانم امیری نهتنها توانسته اعتماد مشتریان را جلب کند، بلکه ظرفیت گسترش جدی برای اشتغال زنان روستایی دارد؛ ظرفیتی که تنها با اندکی حمایت و تأمین زیرساخت میتواند به الگویی بزرگ در کارآفرینی کشاورزی لرستان تبدیل شود.
حقیقت امیری نماد زنان توانمند لرستان
بنابراین گزارش، داستان «حقیقت امیری»، بانوی کارآفرین لرستانی، تنها حکایت یک کارگاه کوچک سبزی و چند بستهبندی ساده نیست؛ این روایتِ زنی است که از دل زمین و سبزی و لبنیات، امید و اشتغال آفریده است.
او نشان داده اگر اراده و پشتکار با نگاه نو همراه شود، حتی در دورافتادهترین روستاها هم میتوان چرخهای بزرگ از تولید و کارآفرینی را به حرکت درآورد.
امروز محصولات خانگی و ارگانیک او نهتنها بر سفره خانوادههای روستایی و شهری مینشیند، بلکه به بیمارستانها و مراکز رسمی نیز راه یافته است. اما رؤیای او هنوز کامل نشده؛ رؤیایی که میگوید اگر حمایت و زیرساخت باشد، میتواند برای صدها زن دیگر هم شغل بیافریند.
حقیقت امیری نماد زنان توانمند لرستان است؛ زنانی که با وجود همه سختیها، همچنان ایستادهاند و با کار و تولید، آیندهای روشنتر برای خانواده و سرزمینشان ترسیم میکنند. شاید وقت آن رسیده باشد که مسئولان هم صدای این همت و تلاش را جدیتر بشنوند.
منبع: مهر