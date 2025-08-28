باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌ها + فیلم

دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌ها گلایه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و فصل انتخاب واحد، دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به افزایش شهریه‌ها و برخی مشکلات دیگر گلایه کردند.

 

