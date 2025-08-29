باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، تایید کرد که نیروی موشکی نیرو‌های مسلح یمن «دستاورد کیفی‌ای را نشان داد که دشمنان اسرائیلی را نگران کرد، در ساخت کلاهک‌های شکافنده و بارانی برای موشک‌های فلسطین ۲.»

سید الحوثی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مورد آخرین تحولات جنگ ویرانگر رژیم تروریستی اسرائیل علیه نوار غزه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، توضیح داد که این کلاهک‌های شکافنده «به چندین کلاهک تقسیم می‌شوند» و تاکید کرد که این «یک دستاورد کیفی بسیار مهم است که صهیونیست‌ها را نگران کرده است».

در همین راستا، سید الحوثی اعلام کرد که عملیات جبهه یمن علیه اشغالگران اسرائیلی این هفته ادامه یافت و با استفاده از موشک‌های مافوق صوت و پهپاد‌ها به سمت یافا و اشکلون پیشروی کرد.

او افزود که آژیر‌های حمله هوایی در بیش از ۲۰۰ نقطه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به صدا درآمد و باعث شد میلیون‌ها شهرک‌نشین صهیونیست به پناهگاه‌ها هجوم ببرند و ترافیک هوایی در فرودگاه بن گوریون به حالت تعلیق درآمد.

تجاوز اسرائیل علیه یمن یک شکست است

سید الحوثی در مورد تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل علیه یمن تاکید کرد که هدف قرار دادن ایستگاه شرکت نفت و نیروگاه‌ها یک تجاوز شکست خورده است.

او همچنین توضیح داد که صهیونیست‌ها «تأسیساتی را که به همه مردم خدمات ارائه می‌دهند هدف قرار می‌دهند تا به آنها بگویند: من همه شما را هدف قرار می‌دهم و بین این و آن تفاوتی قائل نیستم.

با وجود این، رهبر انصارالله یمن تاکید کرد که موضع یمن «هم رسمی و هم مردمی، مطابق با مسیر خود که با هدف انجام کاری قوی‌تر و بزرگتر، توسعه بیشتر و بیشتر قابلیت‌های نظامی و ادامه حمایت از مردم فلسطین با عزم و اراده است، ادامه دارد.»

او تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل می‌خواهد لبنان و سوریه به عنوان اطاعت‌کنندگان دستورات آن عمل کنند. رهبر انصارالله همچنین در سخنرانی خود درباره نقشی که اشغالگران اسرائیلی برای لبنان و سوریه می‌خواهند اجرا کنند، صحبت کرد و توضیح داد که این نقش «مطابق با الگویی است که عملکرد آن دریافت دستورات اسرائیلی و آمریکایی است.»

دولت لبنان در خدمت اسرائیل است

سید الحوثی در مورد لبنان اظهار داشت که اقدامات دولت لبنان «در خدمت دشمن اسرائیلی است» و افزود که دولت لبنان به همراه برخی رژیم‌های عربی، خلع سلاح مقاومت را در پیش گرفته‌اند، در حالی که طرح اسرائیل آنها را هدف قرار می‌دهد. او هشدار داد که این نشان دهنده «حماقت و فروپاشی اخلاقی» است.

گروگان‌گیری آب مردم سوریه

آقای الحوثی در مورد سوریه خاطرنشان کرد که اشغالگران اسرائیلی «بر اساس نقض کامل و تقویت کنترل عمل می‌کنند» و «کنترل خود را بر آب در سوریه تقویت می‌کنند و جنوب سوریه سرشار از آب و رودخانه است».

او هشدار داد که صرف نوشیدن آب در سوریه «به وسیله‌ای برای مطیع کردن و به بردگی کشیدن مردم و تسلیم کردن آنها در برابر تمام دیکته‌های اسرائیل تبدیل خواهد شد.» او همچنین تأکید کرد که فعالیت آمریکا در آنجا با فعالیت اسرائیل تلاقی دارد، «زیرا آنها دو روی یک سکه هستند.»

رهبر انصارالله تاکید کرد که «اشغالگران همچنان به ارتکاب جنایت قرن ادامه می‌دهند، زیرا توسط برخی رژیم‌های عربی دلگرم شده‌اند.»

در مورد جنگ نابودی که اشغالگران صهیونیست همچنان علیه نوار غزه انجام می‌دهند، رهبر انصارالله به جنایتی که اشغالگران در هدف قرار دادن مجتمع پزشکی ناصر مرتکب شده‌اند، اشاره کرد، جایی که تیم‌های آمبولانس و امداد و روزنامه‌نگاران با استفاده از «تاکتیک جنایتکارانه وحشیانه» هدف قرار گرفتند.

سید الحوثی همچنین اعلام کرد که اشغالگران همچنان از «تاکتیک تله مرگ، با همکاری آمریکا، با هدف نابودی، با بی‌توجهی کامل به جان انسان‌ها و نقض همه مقدسات» استفاده می‌کنند.

او در این زمینه افزود که «دشمنان به همه جنایات خود برچسب بشردوستانه می‌زنند» و تاکید کرد که عنوان «بنیاد بشردوستانه غزه» کمک‌رسانی است، در حالی که در واقع، مرتکب جنایت و تجاوز می‌شود.

بی‌عملی اروپا و اعراب دربرابر نسل‌کشی غزه

سید الحوثی ضمن تاکید مجدد بر مشارکت آمریکا در «رویکرد جنایتکارانه و نسل‌کشی برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل»، همچنین خاطرنشان کرد که «بسیاری از کشور‌های اروپایی گام‌های مؤثری برای فشار بر دشمن برای توقف جنایاتش برنداشته‌اند.»

در مورد مسئولیت اعراب در قبال جنایات مرتکب‌شده توسط اشغالگران اسرائیلی در فلسطین اشغالی، آقای الحوثی هشدار داد که برخورد اعراب با اقدامات اشغالگران به عنوان «حوادث جنایتکارانه» نشان دهنده وضعیت خطرناکی است.

وی افزود که اشغالگران اسرائیلی «به ارتکاب جنایت قرن ادامه می‌دهند، زیرا توسط برخی رژیم‌های عربی دلگرم شده و تشویق، حمایت و پشتیبانی دریافت می‌کنند.»

آقای الحوثی همچنین هشدار داد که اشغالگران «به طرح خود برای هدف قرار دادن مسجد الاقصی و قدس اشغالی ادامه می‌دهند» و توضیح داد که «بزرگترین چیزی که آنها را به هدف قرار دادن مسجد الاقصی تشویق می‌کند، بی‌عملی و همدستی اعراب است.»

رهبر انصارالله در مورد مقاومت در نوار غزه تأکید کرد که عملیات‌های انجام شده توسط گردان‌های قسام در جریان تجاوز به غزه «تأثیر قابل توجهی بر دشمن داشته است» و عملیات‌های گردان‌های القدس و دیگر شاخه‌های نظامی گروه‌های مقاومت نیز قابل توجه و مهم بوده‌اند.

منبع: المیادین