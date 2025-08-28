باشگاه خبرنگاران جوان - الیگودرز با توجه به ارتفاع از سطح دریا، هوای نسبتاً پاک و پهنههای گسترده دشت و زمینهای مستعد، میتواند به یکی از قطبهای تولید انرژی پاک در غرب کشور تبدیل شود.
نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در الیگودرز کلنگ زنی شد
در پنجمین روز از هفته دولت، کلنگ نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در الیگودرز به زمین زده شد.
این پروژه در زمینی به مساحت ۵ هکتار از اراضی ملی و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
آیین کلنگزنی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات در بخش بربرود غربی با حضور حجتالاسلام سرلک امام جمعه، اداوی فرماندار ویژه الیگودرز، دکتر گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، علیبخشی بخشدار، ذلقی رئیس شرکت توزیع برق و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار گردید.
الیگودرز مامنی برای تولید نیروگاه خورشیدی
در طول سال روزهای آفتابی فراوان دارد. میزان تابش خورشید در این شهرستان بالاتر از متوسط کشوری است و همین موضوع آن را برای نصب پنلهای خورشیدی ایدهآل میسازد.
با توجه به کاهش بارشها و بحران آب در بسیاری از مناطق، استفاده از انرژی خورشیدی که نیاز به آب ندارد، جایگزین مناسبی برای نیروگاههای حرارتی یا آبی خواهد بود.
تولید برق خورشیدی میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، به فروش برق مازاد به شبکه سراسری کمک کند و درآمد پایدار برای سرمایهگذاران و حتی شهرداریها و نهادهای محلی ایجاد کند.
اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی در مقیاس صنعتی، فرصتهای شغلی در زمینه نصب، نگهداری و خدمات جانبی ایجاد خواهد کرد که به کاهش مهاجرت جوانان از منطقه کمک میکند.
نیروگاههای خورشیدی بدون تولید گازهای گلخانهای یا آلایندههای خطرناک، یکی از پاکترین منابع تولید انرژی به شمار میروند.
فرصتهای سرمایهگذاری
دولت در سالهای اخیر خرید تضمینی برق خورشیدی را با نرخهای جذاب اعلام کرده است که انگیزه مناسبی برای سرمایهگذاران خصوصی در شهرستانهایی همچون الیگودرز فراهم میآورد.
میتوان طرحهای کوچکمقیاس مانند نصب پنلهای خورشیدی خانگی یا مجتمعهای کشاورزی و دامداری را ترویج داد. این امر علاوه بر کاهش هزینه برق، درآمد اضافی برای خانوارها ایجاد میکند.
صندوق توسعه ملی، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) و نهادهای بینالمللی حامی محیطزیست میتوانند در تأمین تسهیلات مالی و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.
چالشها و الزامات
نیاز به زیرساخت انتقال برق: برای بهرهبرداری بهینه از نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ، باید شبکه انتقال و پستهای برق منطقه تقویت شود.
تأمین سرمایه اولیه: اگرچه هزینههای نگهداری نیروگاه خورشیدی پایین است، اما سرمایه اولیه نصب تجهیزات نسبتاً بالاست و نیازمند حمایت تسهیلات بانکی و سیاستهای تشویقی است.
آموزش نیروی انسانی: ایجاد مراکز آموزشی محلی برای تربیت تکنسینهای متخصص در زمینه انرژیهای نو، به پایداری پروژه کمک میکند.
پیامدهای مثبت اجتماعی و اقتصادی
با راهاندازی نیروگاه خورشیدی در الیگودرز، نهتنها امنیت انرژی منطقه افزایش مییابد بلکه این اقدام به توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر خواهد شد. علاوه بر این، الیگودرز میتواند بهعنوان یک نماد توسعه پاک در غرب کشور معرفی شود و الگویی برای دیگر شهرستانهای لرستان باشد.
ایجاد نیروگاه خورشیدی در الیگودرز فرصتی تاریخی است که میتواند ضمن پاسخگویی به چالشهای انرژی و محیطزیست، مسیر توسعه اقتصادی این شهرستان را متحول کند. سرمایهگذاری در این حوزه باید بهعنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار مسئولان محلی، استان و کشور قرار گیرد.