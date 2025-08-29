باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق حسینی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک ابزار مدرن و کارآمد در مدیریت و نظارت بر بازار مسکن در ایران، مزایای زیادی دارد که یکی از مهمترین شفافیت در اطلاعات است.
وی ادامه داد:با ایجاد این سامانه، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات به صورت متمرکز و دقیق در دسترس قرار میگیرد. این شفافیت باعث میشود که خریداران و فروشندگان به راحتی بتوانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند و در تصمیمگیریهای خود بهتر عمل کنند.
او بیان کرد:سامانه املاک و اسکان میتواند فرآیند ثبت و نقل و انتقال املاک را بسیار سادهتر کند. این امر به کاهش زمان و هزینههای مربوط به معاملات کمک میکند و افراد میتوانند به راحتی و سریعتر املاک خود را خرید و فروش کنند.
وی افزود: با استفاده از این سامانه، نهادهای دولتی و نظارتی میتوانند به راحتی بر روند بازار مسکن نظارت داشته باشند و از بروز تخلفات و حبابهای قیمتی جلوگیری کنند. این امر به پایداری بازار مسکن کمک خواهد کرد.
او تاکید کرد: اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی و فرآیند پرداخت تسهیلات نیز یکی از مزایای برجسته این سیستم است چراکه با اتصال به بانک مرکزی، متقاضیان میتوانند به راحتی و سریعتر درخواست تسهیلات مسکن خود را ثبت کنند. این فرآیند به افراد این امکان را میدهد که به راحتی از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند.
وی افزود: این اتصال میتواند مراحل اداری مربوط به دریافت تسهیلات را کاهش دهد. با یکپارچهسازی اطلاعات، بانکها میتوانند به سرعت و بدون نیاز به مدارک اضافی، درخواستها را بررسی کنند.
او تاکید کرد:این سیستم به بانکها این امکان را میدهد که با توجه به اطلاعات دقیق و بهروز موجود در سامانه، تصمیمات بهتری در مورد اعطای تسهیلات بگیرند. این امر باعث میشود که تسهیلات سریعتر و با شرایط بهتری به متقاضیان ارائه شود.