کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:یکپارچه‌سازی اطلاعات از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق حسینی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یک ابزار مدرن و کارآمد در مدیریت و نظارت بر بازار مسکن در ایران، مزایای زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین  شفافیت در اطلاعات است.

وی ادامه داد:با ایجاد این سامانه، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات به صورت متمرکز و دقیق در دسترس قرار می‌گیرد. این شفافیت باعث می‌شود که خریداران و فروشندگان به راحتی بتوانند اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود بهتر عمل کنند.

او بیان کرد:سامانه املاک و اسکان می‌تواند فرآیند ثبت و نقل و انتقال املاک را بسیار ساده‌تر کند. این امر به کاهش زمان و هزینه‌های مربوط به معاملات کمک می‌کند و افراد می‌توانند به راحتی و سریع‌تر املاک خود را خرید و فروش کنند.

وی افزود: با استفاده از این سامانه، نهادهای دولتی و نظارتی می‌توانند به راحتی بر روند بازار مسکن نظارت داشته باشند و از بروز تخلفات و حباب‌های قیمتی جلوگیری کنند. این امر به پایداری بازار مسکن کمک خواهد کرد.

او تاکید کرد:  اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی و فرآیند پرداخت تسهیلات نیز یکی از مزایای برجسته این سیستم است چراکه  با اتصال به بانک مرکزی، متقاضیان می‌توانند به راحتی و سریع‌تر درخواست تسهیلات مسکن خود را ثبت کنند. این فرآیند به افراد این امکان را می‌دهد که به راحتی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

وی افزود: این اتصال می‌تواند مراحل اداری مربوط به دریافت تسهیلات را کاهش دهد. با یکپارچه‌سازی اطلاعات، بانک‌ها می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به مدارک اضافی، درخواست‌ها را بررسی کنند.

او تاکید کرد:این سیستم به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که با توجه به اطلاعات دقیق و به‌روز موجود در سامانه، تصمیمات بهتری در مورد اعطای تسهیلات بگیرند. این امر باعث می‌شود که تسهیلات سریع‌تر و با شرایط بهتری به متقاضیان ارائه شود.

 

شفافیت اطلاعات متقاضیان تسهیلات در گرو اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان
تامین زیرساخت‌های لازم، مبنای واگذاری واحد‌های مسکونی و اراضی است
رفع تعرض به ۵۹ هکتار اراضی دولتی در مردادماه امسال
امضای تفاهم نامه همکاری ایران در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی+ فیلم
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
یعنی الان با اتصال به سامانه املاک و مسکن مردم به راحتی
از بانک تسهیلات خواهند گرفت ؟؟؟؟!!!!!!
اینها همش کلک گرفتن مالیات از مردم هستش
مالیاتی که با گرفتنش خرج امورات وزیرساخت کشور
نخواهد شد نمونه آن کمبود برق که الان داریم
۰
۳
