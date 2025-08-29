شهروندخبرنگار ما با ارسال پیام از ۲ ماه تاخیر در تحویل خودرو‌ی سهند اس توسط شرکت پارس خودرو گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل خودرو از سوی برخی شرکت‌های خودروساز مشتریان را سردرگم کرده و آنها را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته است
شهروندخبرنگار ما خودروی سهند اس از شرکت پارس خودرو صدای مشتریان را درآورده است. این در حالی است که قرار بود بهمن ماه این خودرو تحویل داده شود.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام اردیبهشت ۱۴۰۳ خودروی سهند اس ثبت نام و مبلغ ۲۳۱میلیون تومان به حساب سایپا پول واریز کردم. قرار بود خودرو بهمن همان سال تحویل دهند. تیر ماه امسال تازه دعوت نامه فرستاده شد و مبلغ ۲۵۳ میلیون تومان واریز کردم. شما خبرنگاران پیگیری کنید. به خدا سردرگمشدیم.

 

