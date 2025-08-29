باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه به متاسبت هفته دولت در سفر به سنندج و در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، با بیان اینکه وزارت تعاون حوزه فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، اظهار کرد: در کردستان سرمایه‌گذاری زیادی نداریم، اما کارخانه لاستیک بارز در این استان توانسته در کشور حرف برای گفتن داشته باشد.

وی افزود: در صدد هستیم تا در برخی از صنایع، مالکیت از آن دولت و مدیریت با بخش خصوصی باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سهم استان‌های کمتر برخوردار از مشاغل خرد و خانگی افزایش می‌یابد که کردستان هم از جمله آنهاست.

میدری یادآور شد: توسعه صنایع کوچک در قالب طرح طا‌ها و اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ، در دستور کار است.

وی تاکید کرد: در زمینه کالابرگ درخواست افزایش پرداخت از سوی نمایندگان مطرح شده که نظر رییس جمهور این است که هر ماه یا ۲ ماه یک بار پرداخت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ۲۵ هزار میلیارد تومان کالابرگ در سه نوبت پرداخت شده که نسبت به گذشته افزایش داشته و با توجه به نرخ تورم تنها بخش کوچکی از مشکل معیشت مردم را رفع کرده است.

میدری به این هم اشاره کرد که امسال حداقل دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش داشت که امیدواریم رضایت نسبی را فراهم کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته داریم، افزود: یک میلیون و ۸۰۰ بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری داریم که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پارسال افزایش حقوق داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدعی رفع مشکلات بازنشستگان نیستیم، اما اقدامات ما نشان از تلاش دولت برای حل مشکلات مردم دارد.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه مراکز نگهداری معلولان، از دیگر مواردی بود که میدری به آن اشاره داشت و گفت: امیدواریم شرایط کلان اقتصادی بهبود یابد و دولت با دست پر به نیاز‌های مناطق مختلف پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: ۴۰۰ همت بودجه عمرانی دولت در سال گذشته بود که ۱۰۰ درصد تخصیص یافت و امسال این مبلغ به ۶۰۰ همت رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ۴۵۰ تعاونی در کشور شناسایی شده که اختلافات آنان به حدود ۲ دهه بر می‌گردد و باید برطرف شود.

به گفته میدری، تفاهم نامه‌ای انجام شده تا مشکلات این تعاوتی‌ها که منحصر به حوزه وزارت نیست و گاهی حقوقی است، حل و فصل شود.

بازدید از کارخانه لاستیک بارز، بازدید از ایستگاه راه آهن سنندج- تهران و نشست با سرمایه‌گذاران از مهمترین برنامه‌های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کردستان است.