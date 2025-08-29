باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اسفندماه ۱۴۰۳ بود که مرحله اول سودسهام عدالت عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها برای سهامداران عدالت واریز شد از آن زمان تاکنون، اما خبری از واریز مرحله دوم و تسویه این سود نیست هر چند گمانه‌زنی‌های متعددی در این زمینه وجود دارد.

سود سهام عدالت ۱۴۰۲ که عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی بورس در خصوص آن اظهار کرده بود: هر سال سود سهام عدالت توسط صندوق سپرده‌گذاری مرکزی و وزارت اقتصاد میان سهامداران توزیع می‌شود.

وعده واریز باقی‌مانده سود سهام عدالت تا اواخر شهریورماه

وی با اشاره به وجود دو دیدگاه در این زمینه اظهار کرد: نخستین نظر بر توزیع مستقیم سود میان سهام‌داران تأکید دارد، در حالی که منتقدان می‌گویند مبلغ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در شرایط تورمی رقم ناچیزی است. دیدگاه دوم پیشنهاد می‌کند مجموع ۹۲ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده سود سال ۱۴۰۲ به جای توزیع، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش پرتفوی و سودآوری شود، اما روش توزیع مستقیم سود همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و دومین مرحله پرداخت، به احتمال زیاد در اواسط یا اواخر شهریور انجام می‌شود.

این درحالیست که مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام عدالت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: همان‌طور که می‌دانید، بعد از گذشت ۱۰ سال از سال ۱۳۸۵، مهلت قانونی بابت تسویه اقساط سود سهام عدالت به پایان رسید و از سال ۹۵ تا به حال، سالانه سود مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر یا همان ۴۹ شرکتی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به مردم داده شده، به حساب سهامداران واریز می‌شود.

حاجی‌وند ادامه داد: این سود به شماره شبای بانکی که در سامانه سجام وارد شده، واریز می‌شود و این شماره شبای مختص هر فرد است. تفاوت این موضوع با یارانه‌ها در این است که یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، در حالی که سود سهام عدالت به حساب خود شخص واریز می‌گردد.

واریز سود سهام عدالت لنگ چند شرکت!

وی افزود: مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سال مالی ۱۴۰۲ تشکیل شده و مهلت قانونی گذشته است. تعدادی قابل توجهی از شرکت‌ها، سود سهام را واریز کرده‌اند و بر اساس آن، مرحله اول سود سهام عدالت پرداخت شده است. اما متأسفانه شش شرکت وجود دارد که هنوز بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ خود را واریز نکرده‌اند و به اصطلاح، واریز سود سهام عدالت این چند شرکت لنگ مانده است. مکاتبات و پیگیری‌های متعددی توسط سپرده‌گذاری سازمان بورس انجام شده و ما منتظریم به محض واریز این سود به حساب سپرده‌گذاری، تسویه انجام شود.

حاجی‌وند اظهار داشت: زمان واریز سود سال مالی ۱۴۰۲ توسط شورای عالی بورس مشخص می‌شود و به محض تعیین زمان، اطلاع‌رسانی خواهد شد تاکید می‌کنم که واریز باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها، منوط به دو اتفاق است: اول، واریز سود از سوی شرکت‌ها و دوم، اعلام زمان دقیق توسط شورای عالی بورس.

کدام شرکت‌ها سود سهام عدالت را واریز نکردند؟

آنچه مسئولان اظهار می‌کنند واریز سود سهام عدالت معطل چند شرکت است که بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد تاکنون صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، پتروشیمی جم و فجر انرژی خلیج فارس بخشی از سود سهام عدالت و مخابرات تاکنون هیچ واریزی برای سود سهام عدالت نداشته است.

عدم پرداخت سود سهام عدالت توسط این شرکت‌ها که سبب شکل‌گیری گلایه‌های متعددی از سوی سهامداران عدالت شده است در همین راستا بسیاری از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان این گلایه را به گوش ما رساندند.

البته این نکته هم قابل ذکر است که این شرکت‌ها علاوه بر داشتن سهامداران عدالت، سهامدار عادی در بورس هم دارند که سود سهامداران عادی خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، اما در پرداخت سود سهام عدالت تعلل کرده‌اند.

گفتنی است، در مرحله اول واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها برای ۴۴ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۸۴۴ مشمول، سود سهام عدالت پرداخت شده است؛ دربرگیری سهام عدالت که می‌طلبد نهاد‌های متولی از جمله سازمان بورس برای دفاع از حق سهامداران عدالت اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند تا هر چه سریع‌تر این سود‌ها از شرکت‌هایی که از این تکلیف قانونی خود شانه خالی کردند زودتر وصول شود تا سهامداران بیش از این منتظر نمانند.