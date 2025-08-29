باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از هفته دولت ۴ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی شهرداری همت آباد شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه کامیون کمپرسی و یک دستگاه خودرو حمل متوفیان خریداری و در خدمت رسانی به مردم شهر همت آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.. محسن رودی شهردار همت آباد با اشاره به تجهیز و نوسازی ماشین آلات شهرداری همت آباد اظهار کرد: این ماشین آلات با استفاده از اعتبارات داخلی شهرداری و کمک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به مبلغ ۱۸۵ میلیارد ریال خریداری شده است. شهردار همت آباد در ادامه افزود: با تجهیز شهرداری به خودرو مکانیزه حمل زباله و تانکر حمل آب، نیاز‌های منطقه تا حد زیادی برآورده خواهد شد که به زودی شاهد بهره برداری ازاین ماشین آلات نیز خواهیم بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

