بهره‌برداری از ماشین آلات عمرانی وخدماتی شهرداری همت آباد از توابع شهرستان فیروزه با اعتباری بالغ بر ۱۸۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از هفته دولت ۴ دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی شهرداری همت آباد شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه کامیون کمپرسی و یک دستگاه خودرو حمل متوفیان خریداری و در خدمت رسانی به مردم شهر همت آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.. محسن رودی شهردار همت آباد با اشاره به تجهیز و نوسازی ماشین آلات شهرداری همت آباد اظهار کرد: این ماشین آلات با استفاده از اعتبارات داخلی شهرداری و کمک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به مبلغ ۱۸۵ میلیارد ریال خریداری شده است. شهردار همت آباد در ادامه افزود: با تجهیز شهرداری به خودرو مکانیزه حمل زباله و تانکر حمل آب، نیاز‌های منطقه تا حد زیادی برآورده خواهد شد که به زودی شاهد بهره برداری ازاین ماشین آلات نیز خواهیم بود.

