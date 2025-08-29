لحظه پرتاب بمب‌ پهپادهای اسرائیلی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0628\u0645\u0628\u200c\u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0631 \u0633\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0644\u0627\u0621 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n