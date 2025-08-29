باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لحظه پرتاب بمب‌ پهپادهای اسرائیلی

لحظه پرتاب بمب پهپاد‌های اسرائیلی بر سر مردم غزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ لحظه پرتاب بمب‌پهپادهای اسرائیلی بر سر مردم اطراف میدان الجلاء در شمال شهر غزه را می‌بینید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنتشون بکند
